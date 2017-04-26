Başkan Demirtaş: "İdam ve AB Referandumları Ertelenmeli, Öncelik Ekonomi"

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, acilen yapısal reformlarla işsizliği ve enflasyonu düşürecek, büyümeyi hızlandıracak adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Ekonomi böyleyken gündeme idam, AB gibi konularda referandumun gelmesi ertelenmeli. Önce belimizi doğrultalım. 2019 yılından önce inşallah önümüze seçim sandığı gelmez" dedi.



İzmir Ticaret Odası Nisan ayı Meclis Toplantısı İTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Nisan ayında terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşu ile başlayan toplantıda, şehitlerin isimleri de tek tek okundu. Konuşmasına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliği referandum sonucunu değerlendirerek başlayan Ekrem Demirtaş, "Vatandaşımızın tercihine saygı duyuyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Ama hala tartışmalar devam ediyor. Artık, referandum sürecinde içeride ve dışarıda kırılıp dökülenleri onarma zamanı. 2019 Kasım ayına kadar bizim oda seçimleri hariç seçim yok. O nedenle bir durum muhasebesi yapma zamanı. Çünkü hızlı çözüm bekleyen sorunlarımız var" dedi.



"AB'nin ders vermesine ihtiyacımız yok"



AB ile ilişkilerde de onarılması gereken konular olduğunu, Türkiye'nin iç huzura ve barışa ihtiyaç duyduğunu belirten Demirtaş, "Gerginlik siyaseti zamanı değil. Sokakların hareketlenmesi istikrarı bozabilir. Dün, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi aldığı karar ile bizi 2004 öncesine ittirdi. Ülkemizin gururu ve onuru her şeyin üzerindedir. Avrupa Birliği'nin bize ders vermesine ihtiyacımız yok. Fransa'yı örnek alalım, Hollande'nin ofisine helikopterlerle ateş edilse, Elysee Sarayı'na bomba atılsa, Fransa bizim yaptığımızdan farklı bir şey mi yapar? Bir yıldan fazla bir süredir Fransa'da OHAL var. Bizdeki OHAL'i öne sürerek Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) 'siyasi denetim' kararı alması tam bir haçlı ruhu. Avrupa'nın kendine göre doğruları var bizim de doğrularımız var. Cumhurbaşkanı ve Başbakan çok serinkanlı davrandı. Ben aslında daha büyük tepki bekliyordum. Bu kararın yok hükmünde olduğunu söylediler. Silah kullanılan bir darbe girişimi var bu ülkeli yönetenler OHAL yapmayacak da ne yapacaklar. Bize bu konuda hak vermesi gerekenlerin bu davranışını haksız ve yanlış buluyoruz" diye konuştu.



"8 yıldır yerimizde sayıyoruz"



Büyüme rakamlarının hedeflerin gerisinde kaldığını belirten Demirtaş, şunları söyledi:



" 2015 yılında 11 bin 14 dolar olan kişi başına düşen gelir ise 2016'da 10 bin 807 dolara geriledi. 8 yıldır yerimizde sayıyoruz. Olumsuz koşullara karşın yüzde 2,9'luk gibi önemli bir büyüme gerçekleşti. Ama bizim hedefimiz yüzde 5 ve üzerinde büyüme. İşsizlik rakamları belli oldu. İşsiz sayımız 4 milyon kişiye dayandı. İşsizlik oranı yüzde 13, genç işsiz oranı ise yüzde 25. Ayrıca, iş ve yardım bekleyen 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacı da var. Suriyeliler huzurumuzu, şehir görüntümüzü de bozdu. Buradan çıkıp İzmir Ticaret Borsası'nın kavşağına geldiğimizde en az 7-8 Suriyeli çocuk görüyoruz. Sadece bizim değil Avrupa'nın da güvenliğini bozuyor. Bizden çıkıp Avrupa'ya gidiyorlar."



"İdam ve AB konuları ertelenmeli"



Türkiye'nin toplam döviz açığının 377 milyar dolar olduğunu belirten Demirtaş, "Reel sektörün açığı ise 201 milyar dolar. Ekonomi böyleyken gündeme idam, AB gibi konularda referandumun gelmesi ertelenmeli. Önce belimizi doğrultalım. 2019 yılından önce inşallah önümüze seçim sandığı gelmez. Tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman, gündemimizin ilk sırasında neden ekonomi gelmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Acilen yapısal reformlara ihtiyacımız var. İşsizliği ve enflasyonu düşürecek, büyümeyi hızlandıracak adımlar atılmalı" dedi.



"Yapılandırmada 60 ile 120 vade olmalı"



Ekonomide sevindirici gelişmeler de olduğunu belirten Demirtaş, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, vergi borç yapılandırılması ile ilgili yeni düzenleme yapılacağı açıklamasını anımsatarak, "24. kez yapılacak. 25. kez yapılandırma olmaması için, Yüksek tutarlı borçlarda ödeme süresi için 60 ile 120 ay vade yapılması, faizlerin silinmesi gerekir. Aksi halde, yüksek faizlerle ödenemez hale gelmiş olan bu borç birikimi ortadan kalkamaz" dedi. - İZMİR