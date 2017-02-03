Başkan Demirkol Öğrencilere Verdiği Sözü Yerine Getirdi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un öğrencilere söz vermesi üzerine ortaokulda başlatılan boya ve badana işi tamamlandı.



Başkan Fevzi Demirkol, geçtiğimi günlerde Yenişehir Ortaokulu'nda Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi Kitabı dağıtım törenine katıldı. Burada öğrencilerle bir araya gelen Başkan Demirkol, öğrencilere, salonu boyatma sözü vermişti. Başkan Demirkol, bunun üzerine Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimat vererek, gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de, okul yönetimiyle irtibata geçerek vakit kaybetmeden gerekli çalışmalara başladı. Okulun konferans ve spor salonu, ekiplerin çalışmaları sonucu yeni ve temiz görüntüsüne kavuştu.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Ortaokulu'nun bahçesine öğrencilerin ders aralarında oturmaları için banklar da yerleştirdi. - ŞANLIURFA