Başkan Demirkol'dan Teog Öğrencilerine Ziyaret

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezindeki ders çalışma salonlarında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.



Haliliye Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesinde hizmete sunulan Eğitim ve Gençlik Merkezinde, gençlere ve öğrencilere yönelik sosyal çalışmalar devam ediyor. Başkan Fevzi Demirkol'da, merkez bünyesinde bulunan TEOG, YGS ve LYS'ye yönelik 150 öğrenciye hizmet veren ders çalışma salonlarını ziyaret etti. 26- 27 Nisan 2017 tarihlerinde TEOG sınavına girecek olan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Demirkol, geleceğini belirlemek için sınavlara hazırlanan öğrencilerin yanlarında olduklarını kaydetti. Öğrencilere okul seçiminde dikkat etmeleri konusunda uyarılarda da bulunan Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada," Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezinde, TEOG'a hazırlanan öğrencilerimizle bir araya geldik. Bu öğrencilerimiz TEOG sınavı için çalışıyorlar. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize ve bize güvendikleri için öğrencilerimizin ailelerine teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan gençlerimize, bilgi çağında ülkemizi, dünyanın en gelişmiş ülkesi haline getirecekler. Aynı şekilde sosyal ve kültürel yönden en iyi şekilde, milli ve manevi değerlerimiz konusunda bilgi sahibi olacaklar" şeklinde konuştu.



Öğrenciler de, Haliliye Belediyesinin açtığı ders çalışma salonlarında sınav heyecanını yendiklerini, takıldıkları sorular da ise öğretmenlerin kendilerine yardımcı olduklarını kaydetti. - ŞANLIURFA