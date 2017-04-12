Başkan Demircan, Radyocularla 16 Nisan Referandumunu Konuştu
Başkan Demircan, radyocularla 16 Nisan referandumunu konuştuİSTANBUL - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, geleneksel hale gelen Beyoğlu Buluşmaları'nda Türkiye'nin önde gelen radyocularıyla bir araya gelerek 16 Nisan referandumuna günler kala Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini anlattı.
Başkan Demircan, radyocularla 16 Nisan referandum unu konuştu
İSTANBUL - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, geleneksel hale gelen Beyoğlu Buluşmaları'nda Türkiye'nin önde gelen radyocularıyla bir araya gelerek 16 Nisan referandum una günler kala Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini anlattı.
Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Beyoğlu Buluşmaları'nın bu akşamki konukları Türkiye'nin dört bir yanına yayın yapan radyocular oldu. CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen yemeğe Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, radyocular Mehmet Gezegen, Uğur Bozdağ, dinleyicilerin Afrikalı Ali olarak bildiği Ali Şentürk, Meltem Sezenler, Cenk Sarıkaya, gibi çok sayıda radyocu katıldı.
Programda 16 Nisan referandum a günler kala Cumhurbaşkanlığı Hukümet Sistemi konuşuldu. Başkan Demircan ve Muş yemekte sesleriyle dinleyicilerin kulaklarına ulaşan radyoculara yeni sistem hakkında bilgi verirken, radyocuların sorularını da yanıtladı. Sistemin merak edilenlerinin ve ayrıntılarının konuşulduğu gecede geçmiş dönemlerde koalisyon kurulması için Türkiye'de yaşanan olaylardan da bahsedildi. Mevcut sistemin durumunun ve yeni sistemin getirilerinin masaya yatırıldığı yemekte radyocular meslektaşlarıyla bir araya gelme imkanını da yakaladı.
"Hızlı karar veren bir hükumet modeli birilerinin canını sıkıyor"
Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi hakkında radyoculara bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Sistem hala bozuk çünkü parlamentoda aynı sistemle 7 Haziran'da yüzde 41 oy almış AK Parti tek başına iktidarı kuramadı, 5 ay hükumet kurulamadı. Şimdi deniyor ki madem kardeşim Türkiye koalisyonlardan sekti koalisyonsuz bir yapıyı oluşturalım. Bu kadar dinamik bir ekonomi hızlı karar verip zenginlik, refah üretmesi gerekirken karar vereme hale gelirse bundan kim nemalanır. Büyüyen Türkiye'den mutlu olmayacak bilakis küçülmüş bir Türkiye'yi isteyen rakiplerimiz. Onun için Türkiye'nin hayır kampanyasına destek veriyorlar. Türkiye'de kalıcı, iş yürüten, hızlı karar veren bir hükumet modeli birilerinin canını sıkıyor" şeklinde konuştu.