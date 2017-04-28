Başkan Demircan, Çin Başkonsolosu Qian Bo'yu Ziyaret Etti
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo’yu ziyaret etti.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo'yu ziyaret etti. Görüşmede; Beyoğlu'nda Çin dilinin öğretilmesi ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Başkan Demircan'ı Başkonsolos Qian Bo karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede; Beyoğlu'nda Çin dilinin öğretilmesi ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi konuları başta olmak üzere birçok alanda işbirliği yapılması masaya yatırıldı.
"İki ülkenin işbirliğine ihtiyaç var"
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Başkonsolos Qian Bo ile yaptığı görüşmede Osmanlı İmparatorluğu'nun çok iyi bir ekonomik sisteme sahip olduğunu belirterek, "Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik sistemi çok enteresandı. Kimse aç kalmasın şeklinde bir politika yürütülüyordu. Dünyanın da buna ihtiyacı var. Bugün de Çin pahalı dünyayı bir dengeye oturtturarak üretimi ile yoksul ve fakir halklara umut oldu. Açıkçası Çin'i hayranlıkla izliyoruz. Büyük ve hızlı büyüyen bir ekonomisi var. İki ülkenin işbirliğine ihtiyaç var. Bu yakınlaşmayı sağlamak için biz de gayret içinde olmak istiyoruz. Belki kamuoyunda yaratacağımız işbirliği havası yaptığımız işten daha kuvvetli olacaktır. İki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik işbirliğini geliştirmek konusunda hemfikiriz" dedi.
"Türkiye çok önemli ve stratejik bir konuma sahip"
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo da, Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin büyük önem arz ettiğini ifade ederek, "Türkiye çok önemli ve stratejik bir konuma sahip. Doğu ile Batı kültürü arasında köprü vazifesi gören bir ülkedir. Bizim vatandaşlarımız birçok ülke gezdi ama onlar için en cazip gelen ülkelerden birisi Türkiye oldu. Türk milleti çok misafirperverdir. Türkiye'de Çin firmaları için ekonomik işbirliği yapmak çok önemlidir. Türkiye'de faaliyet göstermek Avrupa Orta Asya ve Afrika işbirliklerine katkı sağlar. Çünkü Türkiye hızla gelişen bir G20 üyesidir. Geleceğe bakan Türkiye'nin Çin ve Orta Asya ülkeleri ile işbirliği yapması çok önemlidir. Çin ile Türkiye arasında Yatırım ve işbirliği konusunda sözümüzün eriyiz. Biz her zaman Bağımsız ve barışçıl diplomasi politikalarından yanayız" şeklinde konuştu.
"İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinden yanayız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'e yapacağı ziyareti de değerlendiren Büyükelçi Bo, "Türkiye ve Çin arasındaki ilişkiler diğer ülkelere göre daha istikrarlıdır. Türkiye'ye hep saygı duyuyoruz. Çin ile Türkiye arasında hiçbir problem yoktur. Biz Türkiye ile işbirliğine çok önem veriyoruz ve karşılıklı fayda sağlamak istiyoruz. İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.
Gençlik merkezlerinde Çince kursu verilecek
Başkan Demircan, Başkonsolos Qian Bo'nun "Birçok Batılı ülkelerin liderleri Çin'ce öğreniyor. Bu konuda biz birçok iş birliği yapabiliriz. İki ülke halklarının birbirini anlaması çok faydalı bir şeydir. Ben Türkiye'ye geleli 7 ay oldu. Türkçeyi yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Çin dilinin Türkiye'de yaygınlaştırılması için de sizlerin desteğini bekliyorum" şeklindeki sözleri üzerine ise "Beyoğlu Belediyesi olarak Gençlik Merkezimiz var. İsterseniz orada Çince dersleri verebiliriz" dedi. Başkan Demircan'ın bu cevabı Başkonsolos Qian Bo tarafından memnuniyetle karşılandı. - İSTANBUL