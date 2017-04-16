Başkan Demircan, 5 yaşındaki kızıyla birlikte oyunu kullandı



İSTANBUL - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, referandum daki oyunu 5 yaşındaki kızı Neva ile birlikte kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ailesiyle beraber saat 11.00 sıralarında Sütlüce'de bulunan Haliç İlkokulu'na geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Demircan, vatandaşlarla sohbetler ederek, bol bol fotoğraf çektirdi. Oy kullanmak üzere 2300 no'lu sandığa giden Başkan Demircan, sandıkta bulunan görevlilerle selamlaştı. Ardından oy pusulasını alan Başkan Demircan, 5 yaşındaki kızı Neva'yı alarak kabine girdi. Kızıyla birlikte sandığa giderek oyunu kullanan Başkan Demircan, sandık görevlilerinden katılım hakkında bilgi aldı. Oy kullanma işleminden sonra okulun dışına çıkan Başkan Demircan, ambulans yardımıyla oy kullanmaya getirilen bir hastayı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "İnsanların enerjileri çok yüksek, güzel ve yoğun bir katılım var, Bir demokrasi şöleni var. İnsanlar belki seçimden zaman zaman yorulduklarını söylüyorlar ama benim kanaatim şu ki hükümetin, devletin zaman zaman vatandaşın reyine başvurması onları pozitif etkiliyor. Vatandaşlar önemsendiklerini hissediyorlar, devletin kararlarına katıldıklarını düşünüyorlar. Evet olsun, hayır olsun, yani karar ne olursa olsun kendilerine bir şeylerin danışılıyor olmasının hissiyatını yaşıyorlar. Türkiye giderek bunlara çok alıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çok fazla mitingler yapıldı. Bu çalışmalar sosyolojik açıdan bakıldığı zaman vatandaşlarla iç içe bir devletçe yönetim ve demokrasinin zirve yaptığı dönemleri yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra neticeler ne olursa olsun bu bir yoldur. Bugünde güzel neticeler alacağımıza inanıyorum. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.