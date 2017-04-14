Başkan Demircan: "17 Nisan Sabahı Türkiye Yeni Umuduna Gözlerini Açmış Olacak"
Başkan Demircan: "17 Nisan sabahı Türkiye yeni umuduna gözlerini açmış olacak" Beyoğlu, Sevgi Yürüyüşü ile sokağa indi Başkan Demircan, 'Evet' için yürüdüİSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, referandum çalışmalarına son hızla devam ediyor.
Başkan Demircan: "17 Nisan sabahı Türkiye yeni umuduna gözlerini açmış olacak"
Beyoğlu, Sevgi Yürüyüşü ile sokağa indi
Başkan Demircan, 'Evet' için yürüdü
İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, referandum çalışmalarına son hızla devam ediyor. Sevgi Yürüyüşü'ne katılan Başkan Ahmet Misbah Demircan, "17 Nisan sabahı Türkiye yeni umuduna gözlerini açmış olacak" dedi.
16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumuna sayılı günler kala Beyoğlu'nda çalışmalar hız kazandı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Beyoğlu AK Parti İlçe Başkanı Harun Muş ve yüzlerce vatandaş eşlik etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın da doğup büyüdüğü Kaptanpaşa Mahallesi'nde başlayan yürüyüş Kadı Mehmet Mahallesi'ne olan yürüyüşle sona erdi.
"17 Nisan sabahı Türkiye yeni umuduna gözlerini açmış olacak"
Halkla birlikte yürüyüşlere katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Sevgi yürüyüşlerimiz teşkilatımızla birlikte devam ediyor. Beyoğlu'nda atmosfer çok iyi durumda, vekillerimizin de katılımıyla coşku içerisinde geçiyor. Sürecin başında insanlar durumu anlamakta zorlanmışlardı. Fakat şimdi cumhurbaşkanımızın sahaya inmesi ve olayı üstlenmesi, AK Parti'nin lideri olarak sistemin kazandıracaklarını insanlara anlattıktan sonra insanların inançlarının arttığını gözlemledik. Yeni Türkiye'nin inşa edildiği bu süreçte 'Evet'e olan desteklerin çok daha iyiye gittiğini gördük. Bugün anketlerde kendini ifade edemeyen, gizli bir 'Evet'çi kitlenin varlığını hissediyoruz. 17 Nisan sabahı Türkiye yeni umuduna gözlerini açmış olacak" dedi.
"Yeni Türkiye'nin temelleri sandıkta atılacak"
Yürüyüşte konuşan AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, "Büyük Türkiye'nin temellerini atmamıza çok az bir süre kaldı. 3 gün sonra 16 Nisan'da hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güçlü, istikrarlı Türkiye'nin temellerini sandıkta atacağız. O gün sadece büyük Türkiye'nin temellerini atmakla kalmayacağız, koalisyonları da tarihe gömeceğiz. Kaoslar ve krizleri tarihe gömeceğiz" ifadelerini kullandı.