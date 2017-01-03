Başkan Demiraslan Tanışma Turlarına Ayvalık'tan Başladı

AK Parti Genel Başkanlığı tarafından Balıkesir İl Başkanlığı'na atanan Av. Hasan Demiraslan ilçe teşkilatlarıyla tanışma turlarına Ayvalık'tan başladı.



AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan beraberinde il yöneticileri ile geldiği Ayvalık'ta AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp karşıladı. İlçe Başkanlık binasında gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Balıkesir'de yeni bir yönetimin oluşmasının kendilerini heyecanlandırdığını kaydetti. Balıkesir il merkezinde yeni bir yönetimin belirlenmesiyle adeta üstlerinden ölü toprağının kalktığını belirten Başkan Kayaalp, "Bu kutlu yolda yeni il başkanımızla yeni yönetimine başarılar diliyorum" diye konuştu. Hakan Kayaalp'in konuşmasının ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan parti binası salonunda bulunan herkesle tek tek tanıştıktan sonra gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı.



Bir soru üzerine Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığı'nın genel kurul toplantısının Nisan yada Mayıs ayında Başkanlık Sistemi'ne ait yapılacak referandumun ardından gündeme alınacağını düşündüğünü kaydeden Başkan Demiraslan, terör konusunda da ülkenin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade etti. Yaşanılan terör olayları nedeniyle güvenlik mensuplarının yanı sıra masum insanların da hayatını kaybettiğine işaret eden Hasan Demiraslan, "Ancak terör odakları şunu iyice bilmelidirler ki; Bu ülkeyi parçalamaya çalışıyorlar ama asla başaramayacaklar. Yılbaşı gecesinde özellikle seçtikleri eğlence merkezinde terör saldırısında bulundular. Ama yine başarılı olamıyorlar. Bizi üzüyorlar, biraz acı veriyorlar ama tüm bunlar bizi daha da çok kamçılıyor. Allah'ın izniyle bu işin üstesinden geleceğiz. Güçlü bir şekilde, güçlü bir Türkiye olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz" dedi.



AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı olarak başta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçelerdeki teşkilatlarla uyum halinde olduklarının altını çizen Başkan Demiraslan, "Bizler Balıkesir'de dev bir aileyiz. Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, tüm partililerimizle her konuda uyum içindeyiz. Öylede olacağız. Bizim Ayvalık'taki birinci hedefimiz; Ayvalık Belediye Başkanlığı'nı kazanmaktır. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten de bu güzel ilçede en önemli hedefimiz Ayvalık Belediyesi'ni kazanmaktır" diye konuştu.



AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan'ın Ayvalık AK Parti İlçe Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği ziyaret konuşmaların ardından basına kapalı olarak sürdü.



Hasan Demiraslan ve beraberindekiler toplantının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve halen inşaatı süren Gönül Yolu Köprüsü'nde de incelemelerde bulundu. - BALIKESİR