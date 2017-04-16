Başkan Demirağ Oyunu Kullandı

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ anayasa değişikliği için yapılan referandum da, oyunu Foça Bedia Midilli İlkokulu'nda kullandı.



Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, eşi Derya Demirağ ve kızı Gülin Demirağ ile öğle saatlerinde Foça Bedia Midilli İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Başkan Demirağ'ın kızı Gülin Demirağ'ın, ilk defa oy kullandığı öğrenildi. Başkan Demirağ sandıkta oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla da sohbet ederek diğer sandıkları ziyaret etti. - İZMİR