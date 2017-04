Başkan Delican'dan 1 Mayıs Mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeni ile bir mesaj yayımlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "Alın teri, en bereketli yağmurdur. Emeğin cinsiyeti yoktur, ırkı, dini, dili yoktur. Her emek ve emekçi saygıya değerdir. Hakkını almalıdır" dedi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeni ile bir mesaj yayımladı. Bu günün; toplumsal barışın ve demokrasinin güçlenmesi yolunda, insan emeğinin yüceltilmesi gereken bir gün olduğuna dikkat çeken Başkan Delican, mesajında şunları kaydetti: "Bir ülkenin ekonomisinin güçlenmesi de toplumsal huzur ve barışı da emekçilerinin gücü ve haklarını alması ile mümkündür. Alın teri, en bereketli yağmurdur. Emeğin cinsiyeti yoktur, ırkı, dini, dili yoktur. Her emek ve emekçi saygıya değerdir. Hakkını almalıdır. Emekçi kardeşlerimizin dayanışmak, sorunlarına çözüm aramak ve düşüncelerini dillendirmek için alana çıktıkları 1 Mayıs'ı resmi tatil eden bir düşüncenin temsilcisi olarak; emekten yana politika ve uygulamalara öncelik veren bir partinin temsilcisi olarak onurlu ve huzurluyum. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünyanın tesisi, emekçilerin kalkınması, dayanışması ve haklarını alabilmesi ile mümkündür ki, biz daima bu gerçekten hareket ettik. 1 Mayısların emeğin günü olmasının, birlik beraberlik, barış ve demokrasinin günü olmasının önünü açtık. Her şeyden önce de alın terinin, emeğin karşılığını verme mücadelesi ve kararlığında olduk."



"Bir gün değil her gün yanlarındayız"



"Büyük Türkiye hedefimize giden yolda; işçinin refahını sağlamayı öncelik saydık" diyen Delican, şöyle devam etti: "Çalışmalarımız devam ediyor. Başbakanımızın ve Çalışma Bakanlığımızın çabaları ile şimdi de taşeron ve mevsimlik işçilerimizin kadro sorunlarını çözmek için hummalı bir çalışma dönemi içindeyiz. Çalışma hayatını düzenleyen önemli adımlar attık. İşçilerin örgütlenmesini destekledik, örgütleri ile güçlü diyaloglar geliştirerek işçilerimizin sorunlarını çözme noktasında niyetin ötesine geçen kararlar aldık. Haklarını teslim etmek, çalışma güvenlikleri için gerekli tedbirleri almak için çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki; alın terinin hakkını almadığı bir ekonomik ve sosyal kalkınma mümkün değildir. Ülkemizin gerçek gücü; başta birlik ve beraberlik şuurumuz, sonra da tarlalardan, atölyelere; fabrikalardan tezgahlara her alanda üreten işçimiz, çiftçimiz, memurumuz, esnafımız, iş adamımızdır. Gücümüz ve gelecekten umudumuz; kadını, erkeği, genci ile emek verenlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm emekçi dostlarımızın, kardeşlerimizin dayanışma günlerini kutluyorum. Yılın sadece bir günü değil, her günü yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Dünyada ve ülkemizde helal kazancın timsali olan işçilerimizin alın terlerini ve emeklerini saygı ve minnetle selamlıyorum." - İZMİR