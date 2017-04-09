Başkan Daşdelen, "Polisimiz Gece Gündüz Fedakarca Görev Yapıyor"

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Daşdelen, mesajında, polis teşkilatımızın kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti.



Denetime açık, şeffaf ve hesap verebilirlik gibi çağımızın gerektirdiği özelliklere sahip olan polis teşkilatımızın, halkımızın kaliteli hizmet beklentilerine de cevap verdiğini ifade eden Daşdelen, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Anayasa ve yasalardan aldığı güçle görevini yapan bu teşkilatımız temel hak ve özgürlüklerin korunmasına hizmet eden güvenlik duygusunu tesis etmede çok ciddi bir görevin de uygulayıcısıdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan polis teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Bu uğurda can veren kahraman şehitlerimizi de rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum." - KARS