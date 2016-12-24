Başkan Dalgıç Yakıt Kirliliği Değerlendirmesi

İZMİR'in Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Lady Tuna gemisinden sızan yakıtın verdiği çevre zararını yerinde inceleyerek, "Kışın olması, şans diyebiliriz. Yazın, hareketli mevsimde olsaydı daha büyük sıkıntılar yaşayacaktık" dedi.



Çeşme'de kayalıklara oturan Panama bandıralı Lady Tuna gemisinden denize sızan 50 tona yakın yakıtın, Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarında oluşturduğu kirliliği temizleme çalışmaları sürüyor. Temizlik çalışmalarının 2 ay sürmesi bekleniyor. Dört gündür süren şiddetli poyraz rüzgarı nedeniyle sızan yakıt, Paşa Limanı ve Yıldız Burnu'ndan sonra Ilıca Oteli Plajı ve Altınyunus Oteli'ne kadar ulaşarak ciddi bir kirlilik yarattı.



Mare Deniz Temizlik Şirketi'nin 80 kişilik ekibinin yanı sıra Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 25 kişilik ekibi de deniz kıyılarındaki temizlik çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürüyor. Belediye temizlik işçileri, özel giysileriyle denizin içine girerek, büyük kepçelerle, denizdeki yakıtı toplamaya çalışıyor. Denizden ve plaj kumundan toplanan yakıt, poşetlere dolduruyor. Kıyılardan toplanarak yakıt, Mare Deniz Temizlik Şirketi tarafından bertaraf edilecek.



Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olan çevreci avukat Şehrazat Mercan ile bölgeyi gezerek çevre zararını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ilıca Balıkçı Barınağı'nda balıkçı teknelerinin gördüğü zararı yerinde inceleyen Başkan Dalgıç, balıkçılarla görüştü. Teknelerindeki ve balık takımlarındaki zararları belirleyerek, hasar tespit komisyonuna bildirmelerini istedi.



"TALİHSİZ BİR OLAY YAŞADIK"



İncelemelerinin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Dalgıç, "Geçtiğimiz pazar günü, talihsiz bir olay yaşadık. Yaşama alanlarında RES'ler, evlerin bitişiğinde taş ocakları, deniz içinde çok miktarda balık çiftliği sorunlarını defalarca dile getirmiştik. Maalesef balık çiftliğinden orkinos alan bir gemi, kayalıklara oturdu. Ciddi miktarda fuel oil denize boşaldı. Pazar gününden beri, Belediye olarak, 25 kişilik temizlik ekibimizle, deniz kıyılarında ve balıkçı barınağında temizliğe destek veriyoruz. Kışın olması, şans diyebiliriz. Yazın, hareketli bir mevsimde olsaydı, daha büyük sıkıntılar yaşayacaktık. Biz Çeşme'mizi, denizi, kumu, güneşi ile ve doğasıyla, coğrafyasıyla, korunan mimarisiyle ifade ediyoruz. Bu güzel coğrafyada, maalesef böyle talihsiz bir olay yaşadık" dedi.



Avukat Şehrazat Mercan ise balık çiftliklerine neden karşı çıktıklarının bu çevre felaketiyle daha iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.



- İzmir