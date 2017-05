Başkan Cüneyt Yemenici 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Kutladı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici mesajında "Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine emekleri ve alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan, üreten tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü yürekten kutluyorum. Toplumumuzun her kesiminden çalışanların birbirini anlayabilmesini, alın terinin karşılığını bulmasını, birlik, beraberliğimizin ve dayanışma duygularımızın daim olmasını temenni ediyorum. Devletimizin çalışma hayatında gerçekleştirdiği reformlar sayesinde güçlü Türkiye hedefine her gün biraz daha yaklaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gururda kuşkusuz en çok işçi ve emekçi kardeşlerimizin payı var. Ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik hayatımıza kattığı büyük değerlerin bilincindeyiz. Bu bilinç kapsamında hareket ederek bu güne kadar Akçakoca Belediyesi olarak çalışanımızın her zaman yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerime aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık ve afiyet içerisinde mutlu bir yaşam temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE