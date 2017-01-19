Başkan Çolakbayrakdar Vatandaşları Dinledi

Kocasinan Belediyesi tarafından "Başkan sizi dinliyor" programı düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyazşehir Mahallesinde gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kent saki·nleri·ni·n isteklerini dinledi.



Çolakbayrakdar etkinlikte, Kocasinan'ın 116 mahallesine daha iyi hizmet verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.



Açıklamada ayrıca yapılan yatırımlarla Beyazşehir Mahallesi'nin yeşile büründüğünü aktaran Çolakbayrakdar, "Mahallemizde metrekare olarak yeşil alan oranını artırdık. Burada mevcut parkların sayısını arttırdık. Okullarda temizlik hizmetlerinden alternatif yol çalışmalarına kadar mahalleye çok sayıda yatırım gerçekleştirdik. Yatırımlarımızı ve projelerimizi artırarak devam ettireceğiz. 7'den 70'e vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.