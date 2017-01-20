Kocasinan İlçesi'nde, 94 bin 907 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016-2017 eğitim-öğretim birinci yarıyılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Başkan Çolakbayrakdar, tekvando ve satranç branşında il birincisi olan ve TEOG Sınavı'nda üstün başarı sergileyen öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.



Gazi Osman Paşa İlkokulu'na giderek, karne törenine katılan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilerle tek tek sohbet edip yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, karne dağıtımını gerçekleştirirken renkli görüntüler oluştu.



Kocasinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim çocuklarımızın geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonrada eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Çocuklarımız da daha çok çalışarak, daha güzel yarınlara sağlam adımlar atacaklar. Allah çocuklarımızın başarılarını daim etsin." diye konuştu.



Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, yarıyıl tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulunarak noktaladı.



Gazi Osman Paşa İlkokulu Müdürü Osman Akdemir ise Kocasinan Belediyesi'nin eğitim ve öğretime her zaman destek verdiğini vurgulayarak Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.



Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra Tekvando ve satranç branşında il birincisi olan ve TEOG Sınavı'nda üstün başarı sergileyen öğrencileri tek tek kutladı ve ödüllerini verdi. Ardından anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, burada da çocukların ilgisi ile karşılaştı. Başkan Çolakbayrakdar'ın minik çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi. - KAYSERİ