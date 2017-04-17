Başkan Çolakbayrakdar, "Milletimiz Tercihini Yeni Türkiye'den Yana Kullandı"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 16 Nisan Anayasa Değişikliği paketi halk oylaması sonrası bir teşekkür mesajı yayınladı. Başkan Çolakbayrakdar, 16 Nisan'da sözün sahibi milletin kararını verdiğine dikkat çekerek, "Hem Kayseri hem de Türkiye huzur ve kardeşlik içerisinde demokrasinin tecellisi olan bir seçim geçirdi. Sandığa iradesini yansıtan, istikbal, istiklal ve istikrardan yana oy kullanan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu sonucun başta ülkemize, Kayseri'ye ve Kocasinan'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Seçimde söz sahibi milletimiz, tercihini 'Yeni Türkiye'den yana yaparak, kalıcı istikrar istiyoruz mesajını vermiştir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemizin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bizler; yatırımlarımız ve projelerimizle her zaman milletimizin yanındayız. Hizmetlerimiz ağırlıklı olarak geleceğin teminatı olan çocuklarımız içindir. Evlatlarımızın daha güzel yarınlarda yaşamaları için çalışıyor ve gayret ediyoruz. İnşallah bu çalışmalar ve gayretler onların güçlü ve büyük Türkiye'de yaşayabilmelerini sağlayacaktır. Bundan sonra daha güzel, daha iyi şartlarda, gelecek nesiler için çalışmaya üretmeye ve Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz"



Başkan Çolakbayrakdar, referandum da birlik ve beraberlik mesajı verildiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için sandığa giderek oy kullanan ve iradesini yansıtan milletimiz başta olmak üzere referandum un huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan asayiş kolluk görevlileri ve kamu çalışanlarına teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Referandum sonuçların ülkemize, Kayseri'mize ve Kocasinan'a hayırlı olsun" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ