Başkan Çolakbayrakdar, MHP Yönetimini Ağırladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, MHP İl Başkanı Baki Ersoy ve il yönetim kurulu üyelerini ağırladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çolakbayrakdar, Kayseri'nin hep uyum içinde iyilik ve güzelliklere sahne olduğunu belirtti.



Yenikapı'daki birlik ve beraberlik ruhunun artarak devam edeceğine inandığını anlatan Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:



"Ortak yönlerimizi ortaya çıkarıp, birlikteliğimizi artırdıkça hem şehir hem de ülkemiz adına bu birlikteliğin bereketini görürüz.15 Temmuz'daki hain hadise neticesinde meydanlara çıktığımızda hiçbir vatandaşımızın parti kimliği yoktu. Hepimiz o gün memleketimiz ve kendi irademize sahip çıkma duygusuyla meydanlardaydık. Bugün yine aynı şekilde herkesin farklı siyasi kimliği olsa da yerelde Kayseri'mizin genelde ise Türkiye'mizin değerini ve Türk milletinin gururunu artırmak için çalışmalarımız devam edecek."



MHP İl Başkanı Ersoy ise halk oylaması sürecinde birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.



16 Nisan'da Kayseri'de güçlü bir "evet" oyu çıkacağını belirten Ersoy, Çolakbayrakdar'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.