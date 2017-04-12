Başkan Çolakbayrakdar, MHP Yönetimini Ağırladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy ve il yönetim kurulu üyelerini misafir etti. MHP heyetinin nezaket ziyaretinde birlik, beraberlik ve uyumun güzel bir örneği sergilendi.



Nazik ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti aktaran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Şehrimiz hep uyum içinde iyilik ve güzelliklere sahne olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'ni belediyemizden ağırlamaktan memnuniyet duydum. Biz ortak yönlerimizi ortaya çıkarıp, birlikteliğimizi artırdıkça hem şehir adına hem de ülkemiz adına bu birlikteliğin bereketini görürüz. Yeni Kapı'daki birlik ve beraberlik ruhu inşallah artarak devam eder. 15 Temmuz'daki hain hadise neticesinde meydanlara çıktığımızda hiçbir vatandaşımızın parti kimliği yoktu. Hepimiz o gün memleketimiz ve kendi irademize sahip çıkma duygusuyla meydanlardaydık. Bugün yine aynı şekilde herkesin farklı siyasi kimliği olsa da yerelde Kayseri'mizin genelde ise Türkiye'mizin değerini ve Türk Milletinin gururunu artırmak için çalışmalarımız ve gayretlerimiz hep devam edecektir" ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden MHP İl Başkanı Baki Ersoy ise konuşmasında, "Referandum sürecinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah'ın izni ile 16 Nisan'da Kayseri'de güçlü bir 'Evet' oyu çıkacaktır. Bu anlamda Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'ın bize göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Sohbet havasında devam eden ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ