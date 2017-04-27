Başkan Çolakbayrakdar, "Güneşli Mahallesinde Yeni Su Kaynağı Bulundu"

Kocasinan Belediyesi, bölgenin kırsal mahallerine hizmet götürmeyi aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ işbirliğiyle Güneşli Mahallesi'nde yaptığı çalışmalar neticesinde yeni su kaynağı bulundu. Yeni su kaynağının bulunması mahalle sakinlerinin yüzünü güldürürken konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, su kaynağının tarımsal üretime katkı sağlayacağını vurguladı.



Kocasinan bölgesinde 48 adet kırsal mahalle bulunduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ın dört bir yanında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizin ihtiyaçları farklı oluyor. Bu noktada şükürler olsun vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek projeler üretiyoruz" diye konuştu. "Mahallelere daha kaliteli hizmeti ulaştırmak ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Güneşli Mahallesi'nde 20 gün boyunca su kaynağı çalışması yapıldı. Çalışmalar neticesinde yeni su kaynağı bulundu. Bu gelişme, çiftçilikle uğraşan mahalle sakinlerini sevindirdi. Yeni su kaynağı, çiftçilerimize sulama noktasında büyük avantaj sunacak ve mahallemizin topraklarında verim artacaktır." ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız" diyerek noktaladı. - KAYSERİ