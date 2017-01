Başkan Çolakbayrakdar'a Büyük Sürpriz

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Başkan Sizi Dinliyor' programı kapsamında, Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Program, semt konağında eğitim gören 3-6 yaş grubu çocukların Başkan Çolakbayrakdar'a hazırladığı bir sürprizle başlayıp, başka bir sürprizle sona erdi.



Geleneksel hale gelen 'Başkan Sizi Dinliyor' programında bu hafta Kayabaşı Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimin yoğun ilgisiyle karşılandı. Kocasinan Belediyesi Semt Konağı'nda düzenlenen programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Bulu ve Gökhan Doruk, belediye birim müdürleri, Argıncık Kayabaşı Muhtarı Şeref Yılmaz ve mahalle sakinleri katıldı.



Başkan Çolakbayrakdar ve beraberindekiler, Kayabaşı Semt Konağında eğitim gören 3-6 yaş arası çocukların sürprizi karşısında şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Birbirinden güzel çocukları Başkan Çolakbayrakdar için hep bir ağızdan iki şiir okudu.



Ardından Vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, Çocukların yapmış olduğu sürprizden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Yapmış olduğumuz tesis de eğitim gören çocuklarımızın böyle bir sürpriz yaparak karşılaması bir idarecinin görebileceği en güzel güzelliklerden bir tanesidir. Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin. Bizim bütün gayretimiz çocuklarımız içindir. Geleceğin emaneti çocuklarımıza daha güzel Türkiye ve daha güzel Kocasinan bırakmak için çalışıyoruz. Önceliğimiz yarınlarımız olan bu evlatlarımıza güzel bir çevre bırakmak için yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz." diye konuştu.



"Çocuklarımızın hijyenik ortamda eğitim görmesi için Kayseri'de bir ilki gerçekleştirip 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi' kurduk." diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz Kocasinan için okulların rutin temizliğin yanında hafta bir de bakterilere karşı özel bir yöntemle dezenfekte edildiğini belirterek, "Daha temiz Kocasinan için olmazsa olmazlardan temizliğe çok önem veriyoruz. Temizlikle ilgili hiçbir şekilde bizim tavizimiz yok. Temizlikte kesinlikle memnun edecek şekilde yapılıyor ve yapılmaya da devam ediyor. Şükür temizlikle ilgili imkanlarımız var. Yaptırımız yatırımlar Kocasinan da yaşayan çocuklarımız için bir ayrıcalıktır. Bizim her çalışmamız, yaşlısından gencine, kadınından erkeğine her kesim içindir. Bunun için yoğun gayret içerisinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kayseri'de yine bir ilki gerçekleştirerek vatandaş ile belediye arasında iletişim köprüsü gören 'Çözüm Merkezi' hakkında da bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, "Çözüm merkezi belediyeyi, sizin ayağınıza getiren bir birimdir. Değişik teknolojik imkanlarla veya belediyeye gelip bire bir beklentilerinizi taleplerinizi anlatacağınız bir iletişim ağıdır. Ayrıca Çağrı Merkezi 222 70 00 numarayı aradığınız zaman en kısa zamanda talebiniz yerine getirilir. Sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir birimdir." ifadelerine yer verdi.



Vatandaşların görüşlerini, yazılı ve sözlü taleplerini alan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlardan gelen soru ve talepleri de tek tek cevaplandırdı.



Semt konağında aldığı eğitimden dolayı memnuniyetlerini dile getiren kadınlar, sunulan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.



Kentsel dönüşüm projesi sorusuna cevap veren Başkan Çolakbayrakdar, olağan gayretiyle kentsel dönüşüm projesinin devam ettiğini hatırlatarak, "Halıcılar Sitesi'nden başlayacak olan kentsel dönüşümde en hızlı bir şekilde süreci tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Şuan çok iyi bir noktadayız. Kentsel dönüşümle Kayabaşı cazibe merkezi haline gelecek." şeklinde konuştu.



Halı saha isteğinde bulunan gençlere ise müjdeli haberi veren Başkan Çolakbayrakdar, yazın çim halı saha yapacaklarının sözünü verdi.



Mahalle sakinleri ile hasbihalin ardından çocuklar bir kez daha sahneye çıkarak müzik eşliğinde bir gösteri sundu. Program Başkan Çolakbayrakdar'ın çocuklara tek tek teşekkür etmesiyle sona erdi. - KAYSERİ