Başkan Cingil Öğrencilerle Buluştu

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Göreme Ortaokulunu ziyaret ederek, belediye çalışmalarıyla ilgili öğrencilere bilgi verdi.



Okul müdürü Harun Efe ve öğretmenler tarafından ağırlanan Başkan Cingil, burada idareci ve öğretmenlerle bir müddet sohbet edip görüştükten sonra öğrencilerle bir araya geldi.



Konferans salonunda öğrencilerle buluşan Başkan Cingil, belediyeciliğin tanımı ve belediye birimleri ile belediye meclisinin çalışmaları hakkında bilgi aktardı.



Beldede sürdürülen çalışma ve projelerle ilgili öğrencilere sunum yapan Cingil, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Programın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.