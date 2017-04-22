Başkan Çiftçi'den Miraç Kandili Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm İslam Aleminin Miraç Kandilini kutladı. Başkan Çiftçi mesajında birlik ve beraberlik çağrısını yineledi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi mesajında tüm vatandaşların Miraç Kandilini kutlarken, kandillerin birleştirici maneviyatının önemine dikkat çekti.



Hz. Muhammed'in (S.A.V.) bu önemli günde mukaddes ve manevi bir yolculuk yaşadığını belirten Başkan Çiftçi, "Yüce Rabbimize hamd olsunki beraberliğimizin en güzel örneğini sergilediğimiz şu günlerde tekrardan birlikte dualar edeceğiz. Güzel ahlakından, sevgisinden, doğruluğundan ve dürüstlüğünden örnek almamız gereken peygamberimizi anarken ve yaradanımıza şükürlerde bulunacağız. Tüm bu vesile ile vatandaşlarımızın Miraç kandilini kutlarken, halkımızın böylesine önemli bir günü en güzel şekilde değerlendirmesi diliyorum" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA