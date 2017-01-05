Başkan Çiftçi'den Davet

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Şanlıurfa'daki programına vatandaşlara katılmaya çağırdı.



Belediyeden yapılan yazlı açıklamada, Başkan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın kentte düzenlenecek açılış törenine katılacağını anımsatarak, törene vatandaşların katılımını beklediklerini ifade etti.



Teşkilat ve belediye başkanlarıyla iyi bir ev sahipliği için görüştüklerini aktaran Başkan Çiftçi açıklamasında şunlara yer verdi:



"Görev dağılımı yaparak Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa'ya olan muhabbetini ve sevgisini kamuoyu biliyor. Biz de her mitingde olduğu gibi bu açılış programında da Şanlıurfa halkının sevgisini göstereceğine inanıyoruz."



Çiftçi ayrıca yarınki program dolayısıyla belediyenin toplu taşım araçlarının ücretsiz olarak çalışacağını da bildirdi.