Başkan Çiftçi'den 23 Nisan Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi mesajında "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza gereken değeri her zaman göstermeliyiz" çağrısında bulundu.



Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehri Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi mesajında,"Milli egemenliğimizin tüm dünyaya ilan edildiği ve bu müjdenin de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edildiği 23 Nisan 1920 tarihinin 97'inci yılını hep birlikte coşku ile kutluyoruz. Genç bir nüfusa sahip Türkiye'nin en genç şehrinin yerel yöneticileri olarak çocuklara yönelik her türlü yatırımı hayata geçiren ve bu yöndeki adımlara destek veren bir doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Çocukların potansiyeline inanan ve bunu dinamik bir şekilde enerjiye dönüştürmekle kalkınmanın yaşanacağına inanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman çocuklarımızın yanındayım. Tüm bu vesile ile çocuklarımızın bayramını kutlar, çocuklarımızı eğitimle, sporla iç içe ecdadının izinden giden nice yıl dönümleri dilerim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA