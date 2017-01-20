Başkan Çetinkaya, Kariyer Günlerinde Öğrencilerle Buluştu

ANTALYA (AA) – Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, kariyer günü etkinliğinde Kumluca Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.



Sultan Alpaslan Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen kariyer günü etkinliğinde öğrencilere tecrübelerini anlatan Başkan Çetinkaya, yaklaşık 15 yıl süreyle eğitim camiası içerisinde yer aldığını, bu sürenin tamamına yakınını da yönetici olarak geçirdiğini belirtti. Siyasete girmeden önceki son 3 aylık sürede ortaokul öğrencilerinin matematik derslerine girdiğini anımsatan Çetinkaya, eğitim hayatında bu sürenin ayrı bir yeri olduğunu kaydetti.



Hayatında verdiği sözden hiç dönmediğine dikkati çeken Çetinkaya, "Söz vermeden, karara varmadan önce çok düşünürüm. Verdiğim karardan dönmem. Bu eğitimci olarak çalıştığım zamanda da böyleydi, siyasetçi olarak da böyle devam etti. Kararlı duruş, yanlış bile yapsanız insanlara güven veriyor, ben de bunun faydalarını hep gördüm. 'Bugün eğitimci mi, siyasetçi olmak mı daha iyi?' diye sorarsanız her ikisinin de farklı ve güzel yönleri olduğunu söylerim. Asıl olan insanlara yapılan güzel hizmetler. Her ikisinde de ben insanlara hizmet için çalıştığıma inanıyorum."



Bir öğrencinin "Siyaseti bırakacak mısınız yoksa başka bir alanda mı devam edeceksiniz?" şeklindeki sorusuna Çetinkaya, "Bunu zaman gösterecek. Hiçbir zaman 'şu görevi istiyorum' diye bir talebim olmadı. Bundan sonra da olmaz. Bunu zaman gösterecek. İnsanlara faydalı bir hizmetimiz olacaksa da asla görevden kaçmayız." yanıtını verdi.



Etkinlik sonunda Kumluca Anadolu Lisesi Müdürü İsmet Eraslan tarafından Başkan Çetinkaya'ya plaket okul meclis başkanı Emre Yükselen tarafından da çiçek verildi.