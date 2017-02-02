Başkan Çetinkaya'dan Hastane İnşaatında İnceleme

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, inşaatı devam eden özel hastane inşaatında incelemelerde bulundu.



Başkan Çetinkaya, hastane sahiplerinden Dr. Galip Öztekin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaatın kaba bölümlerinin tamamlandığını, ince işçilik, iç dizayn ve tıbbi cihazların temini konusuna yoğunlaştıklarını anlatan Öztekin, "Hastanemiz tamamlandığında, 150 yatak rezervli, modern bir yapıya sahip olacak. Antalya'nın batısında en büyük ve modern bir özel hastane. İnşallah hedeflediğimiz sürede tamamlayarak, Kumluca başta olmak üzere, diğer ilçelerdeki hastalarımızın hizmetine sunarız." dedi.



Çetinkaya da sağlık alanında ilçede yeni yatırımlar yapılmasının kendilerini sevindirdiğini, bu yatırımların başında da özel hastane inşaatı ve gelecek yıl öğrenci alacak Sağlık Bilimleri Fakültesi olduğunu söyledi.



Özel hastanenin sadece Kumluca değil, çevre ilçelere de hizmet vereceğine işaret eden Çetinkaya, "Özel hastanemizin donanımı konusunda edindiğimiz bilgiler, bizleri çok mutlu etti. Özellikle hastane bünyesinde bulunacak yoğun bakım ünitesi, değişik branşlardaki tedavi üniteleri, bölge insanımıza büyük fayda sağlayacak. Ben bu konuda büyük yatırım yapan hastane sahiplerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda, ilçemiz diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da marka bir ilçe olacak." dedi.