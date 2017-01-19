Başkan Çetin, Yeni Kimliğini Aldı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yeni kimlik kartını Kaymakam İhsan Kara ve İlçe Nüfus Müdürü Akın Güler'in elinden aldı.



Yeni çipli kimlikler Pursaklar'da dağıtılmaya başlandı. 2 Ocak'tan bu yana ülke genelinde dağıtımına başlanılan yeni kimlik kartları için Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni Kaymakamlık Binasında hizmet vermeye başladı. İlk kimler ise Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e takdim edildi. Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara'nın makamında takdim edilen yeni kimlik kartları estetik ve güvenlik açısından büyük beğeni kazandı. Kimlik kartlarını teslim alan Kaymakam ve Belediye Başkanı, İlçe Nüfus Müdürü Akın Güler'e teşekkür edip kolaylık diledi.



Kimlik kartı almak için yapılması gerekenler



Müracaatlarda, nüfus müdürlüğü personelince, başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası sorgulanarak, kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol ediliyor. Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek. Başvuru için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da zaman kaybına sebep vermemek için randevu alarak gidilebilecek. Randevular "https: //ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabiliyor. - ANKARA