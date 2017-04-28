Başkan Çetin, Pursaklar'da Ziyaretleriyle Gönüllere Dokunuyor

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, kapı kapı dolaşarak yaptığı sünnet, hasta, taziye, esnaf ve ev ziyaretleri ile vatandaşın dertlerini, üzüntü ve sevinçlerini yerinde dinleyip hemşehrilerinin gönlüne dokunuyor.



Pursaklar Belediyesi'nin halkla ilişikler faaliyetleri kapsamında düzenli olarak ziyaretleri gerçekleştiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara belediyenin bisiklet hediyesini veriyor; esnaf, hasta ve diğer ziyaretlerle hemşehrilerinin yanında oluyor. Kadın personel ise "Hoş Geldin Küçük Hemşehrim" ziyareti yaparak yeni doğan bebeklere belediyenin hediyesini veriyor. Ziyaretler kapsamında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Çetin, talepleri yerinde dinleyip çözüm önerileri sunuyor.



Uygulamaya konan halkla ilişkiler faaliyetleriyle her ay yüzlerce ev, iş yeri, kurum ve kuruluş ziyareti gerçekleştiren Selçuk Çetin çalışmalarını şu şekilde değerlendirdi: "Bizler yılın 365 günü sahadayız. Sadece seçim dönemlerinde değil her zaman hemşehrilerimizin arasındayız. Referandum öncesi ziyaretlerimiz nasıl devam ediyorduysa şimdi de aynı şekilde devam ediyor. Bir taraftan kurum ve kuruluşları ziyaret ederek, istişarelerde bulunarak ilçemize yeni hizmetler kazandırıyoruz, bir taraftan da belediye olarak yapmamız gereken ne varsa onları en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Bizim derdimiz hizmet etmek ve hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak. Onların duaları ve destekleri bizim hizmet aşkımızı arttırıyor. Rabbim hepsinden razı olsun." - ANKARA