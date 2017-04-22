Başkan Çerçioğlu, Çocukların Bayramına Ortak Oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çeşitli etkinlikler düzenlendiği programda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çocuklarla buluştu.



Atatürk Kent Meydanında 22-23-24 Nisan boyunca düzenlenecek şenliklerde, çocukların doyasıya eğlenmeleri için aktiviteler gerçekleştiriliyor.



Şenliklerin ilk günüde çocuklarla buluşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu çocuklar sevgi gösterileri ve alkışlarla karşıladı. Başkan Çerçioğlu geleceğin teminatı olan çocukların bayram sevinçlerine ortak olurken, miniklerin fotoğraf isteğini kırmayarak bol bol fotoğraf çekildi.



Atatürk Kent Meydanında gönüllerince eğlenen Çocuklar, Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramı coşkuyla kutlamalarını sağlayan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.



23 Nisan'ı ilk defa böyle keyifle ve gönüllerince kutladıklarını belirten çocuklar, "Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan oyun grupları ve sahnelenen dans gösterileriyle unutamayacağımız bir bayram geçirip, gönlümüzce eğleniyoruz. Ayrıca çok sevdiğimiz Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun, bayramımıza ortak olmasından dolayı çok mutlu olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını ifade ettiler.



Şenliklerin ilk gününde Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalardan oluşan "Hayallerini Renklendir" adlı resim sergisi sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği sergi 22-24 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerine açık olacak. - AYDIN