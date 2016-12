Başkan Çerçi, Tepki Gösterdiği Kazı Çalışmalarıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Manisa'da kazı çalışması yapan firma yetkilileriyle tartışmasıyla gündeme oturan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, çalışmalarda güvenlik tedbirlerinin uygulanmadığını ve her gün şikayet aldıklarını dile getirdi. Kazı çalışmalarıyla ilgili Yunusemre Belediyesinin kesinlikle bir bağlantısı olmadığını vurgulayan Çerçi, çalışmalarla ilgili kendilerinden izin alınması, kazı ruhsatı ve geçiş hakkı bedelinin de ödenmesi gerektiğini söyledi.



Manisa'da bir süredir özel bir internet erişim firması tarafından bütün şehre döşenmeye başlanan fiber kablolar nedeniyle kazılan cadde ve sokaklar vatandaşın tepkisine neden olurken, bir mahalle ziyaretinde cadde ve sokakların halini gören Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile firma çalışanları arasında sözlü tartışma yaşanmıştı. Konuyla ilgili olarak bugün bir basın toplantısı düzenleyen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şehrin muhtelif sokaklarında, caddelerinde ciddi bir kazı faaliyeti olduğunu anlatan Çerçi, "Adına ne demek lazım bilmiyorum da her sokağa girdiğinizde bir kazı faaliyetinin olduğunun, şehrin yollarının, kaldırımlarının tahrip edildiğini, tarumar edildiğini, ulaşıma kapandığını, doğru dürüst bir güvenlik tedbirinin olmadığını ve çevrenin de aşırı derece molozlarla, çakılarla kirletildiğini maalesef görüyoruz. Bununla ilgili şu anda Yunusemre Belediyesinin elinde bir dosya içerisinde en 50 tane tutanak var. Tutanaklar tutuldu ve gerekli yerlere gönderildi. Büyük bir mücadele içerisindeyiz. Neredeyse zaman zaman kavgaya varan, yani bizim şahsımıza ya da ekibimize karşı fiziki müdahaleye varan oluşumlarla karşı karşıyayız. Ben buradan en başta devlet yetkililerimize, valimize, emniyet yetkililerimize, özellikle Manisa Büyükşehir Başkanlığı yetkililerine ve ilgili daire başkanlıklarına bunu bildirmek isterim" dedi.



"Davul bizim boynumuzda, tokmak başkalarında"



Yönetmeliğe göre Büyükşehir sınırları içerisinde kalan ancak ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan yerlerde kazı için metresine geçiş hakkı olarak 0.7 TL ödenmesi gerektiğini belirten Çerçi, konuşmasına şöyle devam etti:



"İlçe belediyesinin sorumluluğunda olan yerlerde metre başına 0.7 TL ücret ödenmesi ön görülüyor. Bu resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelik. Kazı çalışmalarını yapan firmanın elindeki belgede, Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklar diye geçiyor. Herhangi bir sokak ismi yok. Manisa Büyükşehir Belediyesine bırakılan 6 adet yol var. Yunusemre Belediyesine ise bin 849 adet cadde ve sokak var. Köyler hariç. 6 tanesi Büyükşehir'e bırakılmış, bin 849 tane Yunusemre Belediyesinin sorumluluk alanında yol ve sokak var. Bunların temizliği, bakımı, yolun asfaltlanması, kaldırımların yapılması ve temizlenmesindeki bütün yetki Yunusemre Belediyesine aittir. Peki bu kazılar nerede yapılıyor, Yunusemre'nin her yerinde. Kazı çalışmaları yapan arkadaşlara diyoruz ki, 'Bak kardeşim bu senin aldığın belge beni bağlamaz. Benim sınırlarımda kazı yapacaksan, benden izin alacaksın. Bana ruhsat kazı ve geçiş hakkı bedeli ödeyeceksin. Kiralama bedeli ödeyeceksin. Bu da yetmez, benden buraların koordinasyonuyla ilgili ekip alacaksın. Bunu koordine edeceğiz.' Böyle saldım çayıra, mevlam kayıra olmaz. Elinde bir tane kağıtla, 'Her tarafı kazarım, perişan ederim, istediğim gibi at oynatırım.' gibi bir şey olabilir mi'Burası bir şehir. Şehir kültüründe böyle bir şey olabilir mi' En az 10 tane sokağı aynı anda kazmışlar, trafik felç, insanlar çukura düşüyor, her taraf pislik, rezillik. Tesadüfen oradan geçerken kaçıncı defa müdahale ediyoruz ama baş edemiyoruz, haklarından gelemiyoruz. Yollarımız perişan ediliyor ama faturayı bize kesiyorlar. Davul bizim boynumuzda, tokmak başkalarında. Hele hele özel sektör, bilmem ne firması gelip benim şehrimi böyle tarumar edemez."



"Eşimin ayağı çukura düştü"



Kazılar nedeniyle eşinin bir gece çukura düştüğünü aktaran Çerçi, olayı şöyle anlattı:



"Bir, iki ay önce benim evimin önünü kazmışlar. Arabadan indik, eşimin ayağı çukura düştü. Arabanın tekerleğinin dibinde çukur varmış. Gece yarısı görmedik. Neredeyse dizine kadar bütün derisi soyuldu. Biz kırık olmadığına şükrettik. Bize çok sayıda böyle ihbarlar geliyor. Hayvanlar, düşmüş, at düşmüş, engelliler düşmüş. Bunlarla ilgili bir tedbir görüyor musunuz? Adeta yağma Hasan'ın böreği gibi şehrin sokaklarını yağmalıyorlar bu firmalar. Gelişen şehirlerde altyapının kazılmaya zaman zaman ihtiyacı olur mu, elbette olur. 'Bunları söylüyor bu başkan da bu kadar altyapı nasıl olacak?'diye sorulabilir. Biz altyapı yapılmasın tarafında elbette değiliz ama bunların hepsinin bir düzen içerisinde yapılması lazım."



Öte yandan Yunusemre Belediyesi tarafından servis edilen bir fotoğrafta bir atın çukura düşerek yaralandığı görüldü.