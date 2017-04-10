Başkan Çelikbilek, Yerel Basını Ağırladı

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ilçedeki yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2014 yılından bu yana ilçeye verilen hizmetlerin görüşüldüğü toplantıda bu güne kadar gerçekleşen, başlatılan ve planlanan yatırımlara da değinildi.



Beykoz Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya ilçedeki gazetelerin genel yayın yönetmenleri, muhabirleri ve köşe yazarları iştirak etti. Başkan Yardımcıları Eyüp Salih Elmas, Salim Öztürk, Mahmut Gülbasar, Tacettin Aksu ve Yakup Özbek de toplantıya katılarak kendi görev alanlarındaki hizmetlerle ilgili bilgiler verdi.



2/B'de Türkiye'de İlki Yaptık



Öncelikli olarak ilçedeki mülkiyet çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yücel Çelikbilek: "Beykoz'un en büyük sorunu olan 2/B sorununu özel bir tarzla çözüme kavuşturduk. Türkiye'de bunu uygulayan tek belediyeyiz. İlçemizde 20 bin kişi tapusuna kavuştu. Böylelikle 100 bininin üzerinde insan mülkiyet hakkından yararlandı. Bir belediye başkanı olarak şunu açıkça söylüyorum ki arazinin asıl değerini imar belirler, biz de halkımızın menfaatlerini düşünerek imar planı çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



İmar Planları Etap Etap Geçiyor



İmar planlarında gelinen aşamaya da değinen Başkan Çelikbilek: "Öncelikle 1/1000'lik ve 1/5000'lik planları hazırladık. 1/1000'lik ve 1/5000'lik planlar meclisimizden geçti. Beykoz doğal sit alanı olduğu için planlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı gerekiyor. Bakanlık planları etap etap geçiriyor. İmar planlarının ilgili kurullardan çıkmasının ardından ilçede kentsel yenilenme başlayacak. Şunu da vurgulamalıyım ki yapılaşma kanunların belirlediği emsalde olacak. İstediğimiz kadar kat yapma şansımız yok." şeklinde konuştu.



Başkan Çelikbilek mevcut imar planı çalışmalarının ardından mahalle olan 20 köy ve Çavuşbaşı'nın planlarının hazırlanacağını, bu bölgelerde tarım alanlarının fazlalığı sebebiyle çalışmaların zaman alabileceğini söyledi.



Boğaziçi ve öngörünüm alanlarında plan yapılması için Bakanlar kurulu kararı gerektiğini ifade eden Başkan Çelikbilek bu alanlarda belediye olarak plan yapma yetkilerinin olmadığını ifade etti.



İlçenin Boğaziçi ve sit alanı olması ve coğrafi yapısıyla bir çok kurumun yetki alanında kaldığını ve bu nedenle hizmetlerin çok daha uzun sürelerde gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Çelikbilek hayata geçen, başlatılan ve planlanan yatırımlara da değindi.



Başkan Çelikbilek basın mensuplarına, Kanal Riva, Yuşa Yenileme, Çubuklu Sahil Yolu, Balkent, Paşabahçe Vapuru, Beytaş Tesisleri Yenileme, Cam Köy, Beykoz Tasarım Atölyesi, Rüzgarlıbahçe Kültür Merkezi, Çavuşbaşı Spor Sahası, Çavuşbaşı Aile Sağlığı Merkezi, Soğuksu Gençlik Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Yalıköy Kapalı Pazar Yeri, Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı, Nikah Sarayı, Beykoz Meydan Yenileme Projesi, Emekli Yaşam Merkezleri, Kadın Şefkat Evi, Elmalı Necip Fazıl Ortaokulu, yapımı devam eden okullar, Beykoz Spor Kulübü ve sahası, Alibahadır Okçuluk Merkezi, Küçüksu Çayırı, Tarihi Beykoz Kışlası ve yeni kurulacak olan sSu sporları kulübü hakkında bilgiler verdi.



Başkan Çelikbilek ardından toplantıda basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı. - İSTANBUL