Başkan Çelik, Turizm İl Müdürü ve Turizm İşletmecileriyle Görüştü

15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle İl Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile turizm işletmecileri ve acenteler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Mustafa Çelik, şehrin turizm değerlerini ekonomik değer haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.



Turizm Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e yapılan ziyarete İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, turizm işletmecileri ve acenteler katıldı. Turizm Haftası süresince çeşitli etkinlikler yaparak turizm bilinci oluşturmak istediklerini ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş, "Turizmde gelişmiş illerde halkın turizme eğilimi yüzde 60-70 düzeyinde; ancak turizmin gelişmediği illerde yüzde 10-15'lere kadar düşüyor. Turizmin gelişmesi için halkın turizme yönelmesi çok önemli. Bu amaçla etkinlikler yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin turizme çok ciddi katkıları var. Yapılan müzeler ve Erciyes yatırımı çok önemli yatırımlar. Kayseri'deki yerel yönetimler turizm açısından Türkiye'de örnek çalışma yapıyorlar. Turizmin alt yapısının oluşturulmasında çok önemli çalışmalarınız var. Sektörümüz adına teşekkür ediyorum" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de 6 bin yıllık tarihi bir miras üzerinde olduğumuzu belirterek bu durumun kolay kolay her şehre nasip olamayacağını söyledi. Tarihimizin yanı sıra doğal güzelliklere de sahip olduğumuzu vurgulayan Başkan Çelik, "Bunlara ilave olarak Erciyes'imiz var. Turizmi bu üç ayağın üzerine oturtmak istiyoruz. Bunların yeterli seviyede tanıtılmadığı kanaatimiz var. Şehrimizi ulusal ve uluslararası çapta tanıtabilirsek şehrimizdeki turizm değerlerini ekonomik değer haline getirebiliriz. Bu sezon ufak bir dokunuşla birkaç ulusal kanalda Erciyes'in tanıtımı yaptık ve Erciyes'e dışarıdan gelen ziyaretçilerde yüzde 40 artış sağladık. Biraz daha sistemli tanıtım yaparsak Erciyes'i şehre daha fazla ekonomik katkı sağlayacak hale getirebiliriz. Bu anlamda belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Lokomotif görevi üstleniyoruz; ama bu lokomotifin arkasında vagonların da olması lazım ki bize güç versin. Turizm müdürlüğümüz, turizm yatırımcıları ve acentelerin de bizimle olduğunu hissetmemiz lazım. Bu yıl yaptığımız Dünya Snowboard Kupası'nın maliyeti bize 1,5 milyon TL'yi geçti; ama Erciyes'in 10 milyon TL versek yapamayacağımız reklamını yaptık. Bu yıl ve önümüzdeki yıl çok daha kapsamlı bir tanıtıma başlayacağız. Bu şehrin ekonomik değerlerini artırmak için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - KAYSERİ