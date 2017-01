Başkan Çelik'ten Yüzde Yüz Başarıya Yüzde Yüz Kutlama

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik TEOG Sınavı'ndan tüm soruları yaparak ful çıkaran öğrencileri kutladı. Başkan Çelik Kayseri'yi Türkiye ortalamasının üzerine çıkaran öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve TEOG Sınavı'nda 120 soruda 120 doğru cevap vererek büyük bir başarı gösteren 31 öğrenci Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarında 120 sorunun tamamını bilen 31 öğrencileri olduğunu belirterek "Bu başarının önümüzdeki yıllarda yüzde yüz, yüzde iki yüz artarak devam edeceğini inanıyor ve söz veriyorum. Ben bu çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çünkü yüzde yüz başarılı olmak kolay iş değil 120'de 119 yapan 500'e yakın öğrencimiz var. 118 yapan 2 binin üzerinde öğrencimiz bulunuyor" dedi.



"KAYSERİ BİLİMİN DE MERKEZİ OLMALI"



Başarılı öğrencileri tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı'ya teşekkür etti. Başkan Çelik "120 soruda 120 soruyu doğru cevaplayıp Kayseri'yi Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak sizlerin sayesinde oldu. Bundan dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Ama asıl öğretmen kadrosuna, yönetici kadrosuna, bu öğrencilerimizi yetiştiren ekibe teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi'nde iken başarılı öğrencileri alıp yurtdışına bilim merkezlerine götürdük. Öğrencilerimizle ilgili farklı projelerimiz oldu. Büyükşehir'e gelince Kayseri'yi topyekün kalkındırmak için çalışmalar yaptık. Türkiye çapında bizi bölgenin Cazibe Merkezi yapan önemli özelliklerimiz var. Ama eğer biz bilimin de merkezi olmazsak bu özelliğimiz kısa sürede biter. Eğer yeterli derecede bilim adamı yetiştiremiyorsak, bilime önem verip de kaliteli başarılı öğrencilerin çıkmasını sağlayamıyorsak mevcut eğitim ya da bilim adamı mirasımızı kısa sürede tüketiriz. Bizim bir taraftan durmadan aşağıdan güçlü bilgilerle donanmış başarılı öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.



"KÜTÜPHANE SAYISINI ARTTIRACAĞIZ"



Konuşmasına devam eden Başkan Mustafa Çelik "Kütüphaneler bizim için önemli. Çok başarılı kütüphane örnekleri yapmaya başladık. Yanı başımızdaki Merkez Kütüphanemizi görmüşsünüzdür. Buradaki ilgi alakayı görünce, öğrencilerin oradaki ders çalışma aşkı, şevkini görünce dedik ki doğru yoldayız. Biz bunun sayısını artıralım bu sene inşallah en az üç yerde daha benzer kütüphaneler yapacağız. Orada ilkokul mezunu çalışan da, üniversiteye çalışan KPSS'ye çalışan, lisansa çalışan da her yaştan öğrenci grubu her statüden, her gelir seviyesinden öğrenciler var. Bu arada geçen kütüphaneye gittiğimde bir şey gördüm onun da müjdesini şimdiden sizlere vereyim. Öğrenciler orada evlerinden geliyorlar çalışıyorlar çalışırken ufak tefek bir şeyler yeme içme ihtiyacı hissediyorlar. Bundan sonra kütüphanelerde bir kez öğleden önce bir de öğleden sonra çay ve kek ikramı Başkan'dan olacak, belediyeden olacak. Belsin'de 100 kişilik eski yıpranmış bir kütüphane binasını 300 kişilik daha büyük modern bir kütüphane haline getirdik. Burayı da kısa sürede açar Kiçikapı'daki kütüphaneyi de sene sonuna kadar bitiririz. Bu kütüphane Türkiye çapında bir numara olacak bir kütüphane, eski kiliseyi 24 saat açık, prestijli bir kent Kütüphanesi olacak şekilde yapıyoruz. Ayrıca Talas'a da çok büyük bir Kampüs şeklinde proje hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.



Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik TEOG Sınavı'nda 120 soruda 120 doğru cevap veren başarılı öğrencilere hediyeler takdim etti. ve bir süre öğrencilerle sohbet etti. - KAYSERİ