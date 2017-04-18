Başkan Çelik'ten Siyasi Partilere Teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti ve MHP İl Başkanlarını ziyaret etti.



Başkan Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve MHP İl Başkanı Baki Ersoy'u ziyaretinde, halk oylamasının huzur içinde geçmesine sağladıkları katkı nedeniyle siyasi partilere teşekkür etti.



Özden'i ziyaretinde, Kayseri'de huzur ortamı içinde bir kampanya döneminin geçtiğini ifade eden Başkan Çelik, "Kayseri kendine yakışır bir seçim atmosferini yakaladı ve seçimi tamamladı. Bu huzur ortamından dolayı verdiğiniz katkı için teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürüm de Kayseri'de her üç kişiden ikisinin 'evet' vermesi konusunda gösterdiğiniz gayrettir.



Teşkilatınıza, yönetimdeki arkadaşlara, kadın ve gençlik kollarına teşekkür ediyorum. AK Partilisi, ülkücüsü, milli görüşçüsü ve Alpereni ile 15 Temmuz'da olduğu gibi aynı amaç doğrultusunda bir araya gelindi ve bu ülkenin geleceği için, istikrarı için 'evet' oyu kullanıldı. İnşallah bundan sonra da birlik beraberlik içinde çalışmaya devam ederiz." dedi.



AK Parti İl Başkanı Özden de ziyareti nedeniyle Çelik'e teşekkür ederken, Özden'in MHP İl Başkanlığını ziyareti sırasında da MHP İl Başkanı Baki Ersoy sonucun vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulundu.