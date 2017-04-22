Başkan Çelik: "Sanata Daha Çok Önem Vereceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Öztürk'ün resim sergisinin açılışına katıldı. Serginin yer aldığı sanat kursunu da gezen Başkan Çelik, sanata ve sanatçıya daha çok önem verilmesi gerektiğini belirtti.



Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Öztürk'ün 'Yaşamdan Kareler' sergisi açıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Modern Sanat Akademisi (MOSA) işbirliği ile açılan sergiyi Başkan Çelik de gezdi.



Sanatın daha fazla gelişmesi için hayret gösterilmesi gereğine vurgu yapan Başkan Çelik, bu yönde çaba sarf eden kurumların sayısının artması gerektiğini söyledi. Başkan Çelik, serginin açıldığı Modern Sanat Akademisi'ndeki kursları da gezerek çalışmaları takip etti. Başkan Çelik, piyano çaldı, tuvalin karşısına geçerek resim yaptı ve bale yapan küçük bir çocuğun gösterisini izledi. Kurslarla ilgili bilgi alan Başkan Çelik, daha sonra sergiden ayrıldı. - KAYSERİ