Başkan Çelik, "Projelere Son Noktayı Koyuyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ulaşım yılı olarak ilan ettiği 2017'deki ulaşım yatırımları için Başkanlık makamında bürokratlarıyla bir toplantı yaptı. Başkan Çelik, projelere son noktayı koyduklarını belirterek ihalelere başlayacaklarını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, başkanlık makamında yaptığı toplantıda ulaşım projelerini tek tek ele aldı. Başkan Çelik, yapacakları projelerle gelişen ve büyüyen Türkiye'de Kayseri'nin çok daha hızlı büyümesine katkı vereceklerini dile getirdi.



2017'yi ulaşım yılı ilan ettiklerini hatırlatan ve ulaşım projelerine son noktayı koyduklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Bu kapsamda altı ayrı alt geçit için çalışmalara başlıyoruz. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde, Melikgazi Belediyesi önünde alt geçit yapacağız. Projesi hazırladığımız alt geçit için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyoruz. Akabinde Gültepe Bulvarı'na giriş için her iki yönde iki adet alt nalı şeklinde alt geçit yapacağız. Bu alt geçitlerin de projesi hazırlandı. Kocasinan Bulvarı'nda Sanayi Odasını geçtikten sonra Fuzuli Kavşağı'na battı çıktı modeliyle alt geçit projemiz var. Devamında Tuna ve 30 Ağustos kavşaklarını da birlikte alttan geçeceğiz. Bu projelerin temelini de önümüzdeki günlerde atacağız. Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde de Belsin-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Yeni Tren Garı raylı sistem hattı ile Osman Kavuncu'nun çakışmaması için Osman Kavuncu'yu aşağı almamız gerekiyor. Raylı sistem hattını yapacak olan Ulaştırma Bakanlığı bizden yer teslimi istediği için bir an önce bu projeye başlamamız lazım geliyor. Devamında Bekir Yıldız Bulvarı ile Şehir Hastanesi önündeki kavşağa da yonca yapraklı kavşak yapacağız. Projelerini hazırladığımız alt geçitlerin kısa süre içinde temel atacağız. Yine Bekir Yıldız Bulvarı'nda köprüler yapacağız. Oto servisçilerine giriş, Oruç Reis Mahallesi'ne giriş gibi yerlerde yapacağımız köprülerin ihalesi bugünlerde bitmek üzere" dedi.



Bu yıl başlayacak raylı sistem hatlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Çelik, "Talas'tan başlayıp Erkilet'e uzanacak olan raylı sistem hattımızın güzergah çalışmaları tamamlandı. İlk etapta Anayurt'tan başlayıp Aşık Veysel Bulvarı'ndan Furkan Doğan Yurdu önündeki raylı sistem hattı ile birleşecek olan hattın temelini bu sene atıp önümüzdeki sene sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Bu hattın projesinde son aşamaya geldik. Güzergah belirleme çalışmaları tamamlandı. Zemin etüt çalışmalarımız ise sürüyor. Belsin'den başlayarak Terminal-Bölge Hastanesi-Yüksek Hızlı Tren Garı hattının da tüm çalışmalar bitti. Ulaştırma Bakanlığı'nın istediği ulaşım master planı raporları ile projeleri bu hafta teslim ediyoruz" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, gelişen ve büyüyen Türkiye'de Kayseri'nin çok daha hızlı gelişip büyümesi için çalıştıklarını kaydetti. - KAYSERİ