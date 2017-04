Başkan Çelik, "Önümüzdeki Günler Temel Atma ve Açılışlarla Geçecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2017 yılındaki yatırımlarla ilgili bürokratlarıyla yaptığı toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çelik, önümüzdeki günlerin temel atma ve açılışlarla geçeceğini belirterek, ihalesi biten, ihale aşamasında olan ve projeleri son aşamaya gelen yatırımlarla ilgili tek tek bilgi verdi. Başkan Çelik, 2017 yılının her alanda yatırımlarla dolu bir yıl olacağını kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bürokratlarıyla gerçekleştirdiği yatırım toplantısının ardından yaptığı açıklamada öncelikle ihalesi biten projelerle ilgili bilgi verdi. Kent merkezi ve ilçelerde yoğun bir çalışma yapılacağını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "İhalesini gerçekleştirerek yer teslimini yaptığımız ve temelini atacağımız projeler var. Sümer Park bu projelerden birisi. Sümer Park'ta sadece yeşil doku olacak. Büyük ağaçların dikileceği 60 dönümlük park için çalışmalara başlıyoruz. İhalelerini yaptığımız bir başka projemiz de ilçelere yapacağımız kesimhaneler. İlçelerimize Avrupa normlarında, hijyen kesimhaneler yapacağız. İncesu, Yeşilhisar, Tomarza, Sarız, Bünyan, Felahiye ve Sarıoğlan ilçelerimize yapacağımız kesimhanelerin ihaleleri ve yer teslimleri yapıldı. Bu arada Kayseri ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan en önemli projelerimizden Beydeğirmeni Besi Projesi'nin son durumunu da bürokratlarımızla ele aldık. Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi, Kayseri'ye bırakacağımız ve hayır duası alacağımız önemli bir proje olacak. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Ayrıca Eskişehir Bağları'nda da KAYMEK için yeni bir tesis yapacağız. Bu tesisin de ihalesini yaptık. Önümüzdeki günlerde temelini atmayı planlıyoruz" dedi.



BÜYÜKŞEHİR HER İLÇEDE ÇALIŞACAK



İhale hazırlığı içinde oldukları projelerle ilgili de bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Felahiye Toplu Ahır Projemizde son aşamaya gelindi. İhalesini yakında yapacağız. Pınarbaşı ilçemize çok güzel bir terminal binası ve mola tesisi yapacağız. Her iki tesisin projeleri bitmek üzere. İncesu'da kaymakamlığımızla yürüttüğümüz kütüphane projesi devam ediyor. Haziran sonu gibi temelini atarız. İlçelerin ekonomisine katkı vermesi için Tomarza'da kabak çekirdeği, Yeşilhisar'da ay çekirdeği üretenler için tesisler yapacağız. Sarız ve Özvatan'da arıcılar birliği ile protokol yaparak bedelsiz olarak arı kovanları dağıtacağız. Yine ilçe yatırımlarımızdan Akkışla'nın meydan projesi hazır. İhalesini Mayıs ayı gibi yaparız. Develi'de yapacağımız kapalı pazar yerinin Nisan ayı sonunda temelini atmayı planlıyoruz. Ayrıca ilçelerimizin mahallelerindeki yol problemini bu yıl kökten giderelim istiyoruz. Bu nedenle bu yıl rekor bir miktar olan 1 milyon metrekare kilitli parkeyi ilçelerimize göndereceğiz. Bu miktarın 750 bin metrekaresini dışarıdan temin yoluyla alacağız, 250 bin metrekaresini ise kendi tesislerimizde üreteceğiz. 750 bin metrekarenin ihale aşaması tamamlandı, en kısa zamanda temin ederek ilçelerimize dağıtacağız. İlçelerimize asfalt için de 4 Mayıs'ta ihale yapacağız. Ayrıca ilçelerimize spor alanları yapmaya devam edeceğiz. Pınarbaşı, Yahyalı, Tomarza, İncesu ve Develi'de futbol sahaları yapacağız. İhale hazırlıkları son aşamaya geldi. Bu yatırımları sezon içinde yapar teslim ederiz. Bünyan Karahıdır Mahallesi'nde de Avrupa Birliği projesi olan Organik Ürün İşleme Merkezi yapacağız. Organik Ürün İşleme Merkezini de sezon içinde bitiririz."



TÜRKİYE'YE ÖRNEK TESİSLER



Bu yıl da Türkiye'ye örnek olacak yatırımlar yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Talas ilçemize sosyal yaşam merkezi yapacağız. İlçe belediyemizle yer konusunda mutabakat sağladık. Kaliteli bir sosyal yaşam merkezi inşa edeceğiz. İçinde bay bayanlar için ayrı ayrı yüzme havuzları, dört ayrı fitness salonu, eğitim merkezleri, lokal gibi birimlerin bulunacağı tesisin temelini Mayıs ayında atmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en prestijli kütüphanesi olacak olan Kiçikapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon çalışmamız sürüyor. Yıl sonuna kadar devam edecek restorasyon çalışmasıyla eş zamanlı gitmesi için içerisinin teşhir tanzim ihalesini yapmak istiyoruz. Mayıs ayı içinde teşhir tanzim ihalesini yapmayı planlıyoruz. İnsana yatırım konusunda önem verdiğimiz engelsiz yaşam merkezi projemiz bitmek üzere. Mayıs ayının ikinci haftasında ihalesini yaparız ve Haziran'da temelini atarız. Çok kapsamlı, Kayseri'ye yakışacak ve Türkiye çapında ses getirecek bir tesis yapacağız. Bu tesiste tüm Türkiye'den engelli vatandaşlarımızın geleceği, konaklayacağı ve kamp yapacağı bir yer de olacak. Engelsiz yaşam merkezinin yanında yapacağımız Büyükşehir Meslek Akademisi projemiz de bitti. Mayıs ayında ihalesini yaparsak Mayıs ayı sonunda temelini atarız. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu ile kanser hastalarımız için yapacağımız Hospice de yine bu bölgede olacak. Türkiye'de örneği olmayan bu merkezin de temelini en kısa sürede atmayı planlıyoruz" diye konuştu.



Kayseri ve ilçelerinin daha yaşanabilir olması için yoğun bir gayret sarf ettiklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'te de yatırımlar yapılacağını dile getirerek, "Erciyes'i 12 ay kullanılabilir hale getirmek için yapacağımız projelerden birisi de Erciyes Yüksek İrtifa Sporcu Kamp Merkezi. Bu merkez için yaptığımız projeler son aşamaya geldi. Bu sezon içinde temelini atacağız. Ayrıca, Talas'a çok büyük bir kütüphane yapıyoruz. Projesi son aşamaya geldi. Üniversitemizle birlikte yaptığımız protokolle arsasını temin ettik. Talas Anayurt bölgesindeki hemşehrilerimiz ve üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin yararlanacağı güzel bir tesis yapacağız. Ayrıca mini terminaller projemiz hazır. İhalesini 25 Nisan'da yapıyoruz. Mayıs ayı içinde 6 bölgede yapacağımız mini terminallerin temelini atarız" dedi.



Açıklamaları sırasında KASKİ'ye ayrı bir paragraf açan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bu yıl bir rekor kırarak 250 milyon TL'lik yatırım yapacak olan KASKİ'nin her gün ihaleler yapıp temeller attığını söyledi. Hiçbir tören yapmadan altyapıda milyonlarca liralık yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Çelik, KASKİ'nin yaptığı yatırımlarla yüz akı olmaya devam ettiğini kaydetti. - KAYSERİ