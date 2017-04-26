Başkan Çelik'in Eşi İkbal Çelik, Ak Partili Kadınlarla Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle Kozaklı'da bir araya geldi. Çelik, referandum döneminde yapılan çalışmalar ve sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kozaklı'da yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'in eşi Fatma Özden, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar ve kadın kolları mensupları katıldı.



Toplantılarda referandum döneminde AK Partili kadınların yapmış olduğu çalışmalarla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, referandum sürecinde kadınların her zaman olduğu gibi yine fedakarca çalıştıklarını belirterek, bu süreçte emek veren tüm kadınlara teşekkür etti. Kadınların; işlerinden, evlerinden, çocuklarından fedakarlık yaparak ülkenin geleceği için çalışmalarının önemini vurgulayan İkbal Çelik, yapılan gayretli çalışmaların daha huzurlu bir geleceğe katkı sunduğunu kaydetti. - KAYSERİ