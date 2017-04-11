Başkan Çelik Eski Sanayide

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Eski Sanayi esnafını ziyaret etti. Başkan Çelik, ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



Eski Sanayi esnafına yapılan ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de katıldı. Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki esnafları ziyaret ettikten sonra ara sokaklara da giren Başkan Çelik ve milletvekilleri girdikleri her iş yerinde sıcak ve samimi bir şekilde karşılandılar.



Ağırlıklı olarak mobilya sektöründeki esnafı ziyaret eden Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ve İsmail Tamer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, esnafların yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlarla da görüştüler.



Yaklaşık iki saat süren esnaf ziyaretinde çok sayıda işyerine girilerek hal hatır soruldu. - KAYSERİ