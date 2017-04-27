Başkan Cavit Erdoğan: Belediye Personelim Cansiparane Bir Çalışma Yapıyor

Kütahya'nın Pazarlar belediyesi su arıza ekipleri ilçe halkına hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.



Pazarlar İlçesinin içme suyu hattı Simav İlçesi Yeşil Köy sınırları içerisinde bulunan su kuyusundan ilçeye ulaştığı, İlçenin içme suyu hattı toplam 30 kilometrelik uzunlukta olduğu ve hattın ekonomik ömrünü tamamladığı bildirildi. Bu sebepten dolayı İçme suyu hattında haftada en az üç ve dört arızanın meydana geldiği bildirildi.



Pazarlar Belediyesi Fen İşleri bünyesinde bulunan kanalizasyon ve Su işleri ekipleri soğuk sıcak, gece gündüz ilçe halkına suyu ulaştırmak için var gücüyle çalışıyor.



Bu konuda açıklama yapan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "İlçemiz içme suyunun yaklaşık 30 kilometrelik Simav'ın Yeşil köyden geliyor. İç Suyu hattının ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı aşağı yukarı haftada üç veya dört arıza meydana geliyor. Su arızalarının çok olması Belediye olarak bizlerin mesaisi çoğunlukla arızalanan boruları tamir etmekte geçiyor. Tabi bu çalışmalar gece gündüz, soğuk sıcak fark etmez. Bu çalışmalarda belediyemizin bu arıza ekipleri cansiparane bir çalışma yapıyor. Bazen buz gibi suyun içinde veya buz gibi havada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarından dolayı belediye personelime teşekkür ediyorum. İlçemizin en büyük problemi olan şehir içme suyu şebeke hattının yenilenme startı verildi. Tüm proje çalışmaları tamamlanarak ihale aşamasına geldi. İlçemizin en büyük problemlerinden biri olan içme suyu hattı problemini çözeceğiz" dedi.(MB-EFE) - KÜTAHYA