Başkan Can, Müteahhit, Mimar ve İnşaat Mühendisleriyle Buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, inşaat sektörü ile uğraşan mimar, müteahhit ve mühendislerle toplantı yaptı.



Can, Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda müteahhit, mimar ve mühendislerin sorunlarını dinledi. Daha sonrasında bir konuşma yapan Can, Tarsus'un hızla geliştiğini belirtti.



Tarsus'ta inşaat sektörünün hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Can, şöyle konuştu:



"Toplantıda karar alıp bu kararımızı uygulamak niyetindeyiz. Özellikle bir madde çok önemli, müteahhitlerin belediyemizden proje onayı almadan noter sözleşmesi yapması, proje aşamasında sıkıntılara neden oluyor. Özellikle belirteyim, proje onaylanmadan önceki yaptığınız hiçbir sözleşme bizi bağlamaz. Bu konuda özellikle birkaç defa bazı olaylara şahit olduk. İyi niyetle, kimsenin işine de taş koymak istemediğimizden ve çözüm odaklı olduğumuzdan sorunları çözdük."



Can, ilçede müteahhitler birliği kurulacağını da sözlerine ekledi.