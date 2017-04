Başkan Can Muhtarlara Hizmetlerini Anlattı

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, hizmetlerin er geç yapılacağını belirterek, "Önemli olan ülkenin huzuru, birliği ve dirliğidir. Biz yeter ki bir olalım, biz yeter ki, birlikte olalım" dedi.



Başkan Can, muhtarlarla rutin hale getirdiği toplantılardan birini daha gerçekleştirdi. Başkan Can, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü ve Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal'ın da katıldığı toplantıda, mahallelerde öncelikli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, 3 yıl içinde 20 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Can, "3 yıl içerisinde yapmış olduğumuz yatırımların toplam bedeli 20 trilyon. Son olarak Şelale Hasbahçe'nin kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Anıt Mahallesi'nde hem cami yeri, hem de pazaryeri alanımız yoktu. Anıt mahallesindeki yerin adını koyduk orayı da kamulaştıracağız. Anıt mahallesindeki kamulaştıramaya 4 trilyon 200 milyon lira para ödeyeceğiz. Hasbahçe'deki kamulaştırmaya yaklaşık 10 trilyon para ödeyeceğiz. Şu anda yaklaşık 65 trilyonluk yatırımımız devam etmekte. Hepinizin bildiği gibi 4 tane cami inşaatımız devam ediyor. Kemalpaşa Mahallesi, Yeni Adliye cami yanı, Ergenekon Mahallesi, Barbaros Mahallesi. Akşemsettin Mahallesi'nde de ihaleyi gerçekleştirdik" dedi.



Bugün Şahin Mahallesi'ndeki taziye evinin açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen Can şöyle devam eti:



"İnşallah birkaç hafta sonra Bahçe mahallemizdeki taziye evimizin açılışını yapacağız. Şu anda Yunus Emre mahallemizdeki taziye evimizin inşaatı başladı. Yeşilevler Mahallesi'nin de bugün ihalesi yapılıyor. 5 mahallemizde de yaşam boyu spor merkezi inşaatımız devam ediyor. Şehitlertepesi, Kavaklı, Cumhuriyet, Fatih ve Yeşil Mahalle. Bağlar Mahallemizdeki halı saha inşaatımız bitti. Önümüzdeki hafta inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Eshab-ı Kehf çevre düzenlemesi yaklaşık 1 milyon TL. Hıdırellez etkinliklerinde açılışını gerçekleştireceğiz. Tarihi Ticaret Merkezi inşaatımız devam ediyor. Berdan 1.'nci Etap başladı. Bu 15 milyon TL'lik mega projemizdir. Bu yılın sonunda bitecek inşallah. Şu an da Berdan 2'nci etabın proje çalışmasını başlattım. Mevcut Jüstinyen Köprüsü ile Tozkoparan Zahit Mahallesi arasında çalışmalarımız başladı. İnşallah bu yıl içerisinde yürüyüş yolu ve aydınlatmasını gerçekleştireceğiz. Güneş enerjisi ile ilgili ihaleyi gerçekleştirdik, 1. ve 2.'nci etap olarak devam edecek, projemizle kendi elektriğimizi üretip elektriğe para vermeyeceğiz. Hatta para kazanacağız. Kırklarsırtı mahallemizdeki arena yapacağımız yerle ilgili proje çalışmamız devam ediyor. Vuslat meydanı çalışmamız devam ediyor. Sondaj çalışması var. İnşallah bir şey çıkmaz. Tarsusumuzun bu meydana ihtiyacı var. Otel projemizde projenin uzun olmasının sebebi meblağ çok yüksek. İnşallah gösteri merkezi ve arenanın temelini 2017 yılı içerisinde atmayı planlıyoruz. Köprü projelerimiz hazır. Fevziçakmak-Tozkoparan. DSİ'den onayını aldık. Duatepe ve İsmetpaşa mahallelerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor. Bu sürecin uzun olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 9 mahalleyi daha kentsel dönüşüme kattık. Yeni Mahalle, Gaziler, Bağlar, Kırklarsırtı, Beydeğirmeni toplam 11 mahallede kentsel dönüşümle ilgili çalışmamız devam ediyor."



Devam eden projelerle ilgili muhtarlardan proje ekiplerine yardımcı olmaları gerektiğini belirten Başkan Can, "Özelikle köylerimizde hali hazırda devam eden parke çalışmalarımızda muhtarlarımızın ekiplerimize genel hatlar dışında talepte bulunmamalarını istiyoruz. Zaten yazın asfaltlama çalışmalarıyla ilgili büyükşehir ekiplerimiz oralarda olacaklar" dedi.



Tarsus'ta sünnetlik çağa gelen tüm çocukların kirveliğine aday olduğunu belirten Başkan Can, "Muhtarlarımızdan kendi bölgelerindeki sünnetlik çağa gelmiş çocukları bizlere bildirmesini istiyoruz. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde bizler sünnet yaptıracağız. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Kılık kıyafetine saatine varana kadar, bunların kınasını ve merasimini hep birlikte yaparak Tarsus'taki tüm çocuklarımızın kirveliğine talibim" şeklinde konuştu.



Hizmetlerin er geç yapılacağını kaydeden Başkan Can, önemli olan ülkenin huzuru, birliği ve dirliği olduğunu ifade ederek, "Biz yeter ki bir olalım, biz yeter ki, birlikte olalım. Biz Tarsus'ta yıllarca birlikte yaşadık, birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Birlikte de yaşayacağız Allah'ın izni ile. Siz bize inandınız, Tarsus halkı bize inandı. Tarsus halkı bizlerden yana teveccühünü kullandı. Bizim hedefimiz siyasetin haricinde Tarsus halkının duasını ve desteğini almak, birlikte yaşamak, yaşanabilir bir şehir bırakmak evlatlarımıza yaşanabilir bir şehirde bırakmak istiyoruz. Cenab-ı Allah bu birlikteliğimizi daim etsin diyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN