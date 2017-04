Başkan Can: "Birlikte Yönetiyoruz, Projelerimiz Tek Tek Hayata Geçiyor"

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Biz Büyük Bir Aileyiz" sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, "Birlikte yönetiyoruz, projelerimiz tek tek hayata geçiyor" dedi.



Berdan Nehri Jüstinyen Köprüsü yanında basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Şevket Can, Berdan Nehri 1'nci etap projesinin bütün hızıyla devam etiğini, ikinci etap için alt yapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Can, "Bildiğiniz gibi Berdan projemizin 1'nci etabı başladı. Jüstinyen köprüsünden D-400 karayoluna kadar olan kısmı kapsıyor. Bu toplantıyı burada yapmamızın amacı hem 1'nci etapla ilgili bilgiler vermek, hem de ikinci etapla ilgili gelişmelerle ilgili sizlere bilgiler vermek. Hedefimiz D-400 karayolundan, baraj yolu Devlet Bahçeli bulvarına kadar olan 6.5 km.'lik güzergahta sağlı sollu peyzaj düzenlemeleri ve eklentilerle şehrimizde farklılık yaratmak. Berdan bizim zenginliğimiz. Adana, Mersin ve diğer ziyaretçilerimizi buralarda ağırlayabileceğiz. Fevziçakmak-Tozkoparan Zahit ve Fahrettinpaşa - Kavaklı köprülerini büyükşehir belediyemizin 2017 yılı yatırım programına aldırdık. Bu güzergahı Çukurova'nın gerdanlığı olacaktır" diye konuştu.



Göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptıkları, devam eden ve yapacakları projelerden bahseden Başkan Can, "Gerçekleştirdiğimiz açılışların yaklaşık rakamı toplamda 20 milyon. 3 yıl boyunca 20 milyonlukta kamulaştırma gerçekleştirdik. Şu anda şehrimizde 65 milyonluk yatırımımız devam ediyor. Bu rakam belediye bütçemize orantılandığında küçümsenmeyecek bir rakam. Ayrıca birçok projemiz revizyondan sonra şekillenecek. Kentsel dönüşüm projelerimiz tam netleştiğinde bu bölgelerin ihtiyaç ve taleplerine göre projelerimizi devreye alacağız" şeklinde konuştu.



Devlet projelerine de değinen Başkan Can, şöyle devam etti:



"Hızlı tren projesiyle ilgili daha önceden olan hassasiyetimizi biliyorsunuz. Gerekli makamlara bu konuda uyarı ve isteklerimizi bildirmiştik. Ama treni yer altına almanın teknik olarak çok maliyetli olduğu bilgisi bize ulaştırıldı. Bizde devletimize zorluk çıkarmadık. Ama alt geçitlerde metro tarzı yürüyen merdivenler, güvenlik ve büfe gibi orada vatandaşlarımızın güvenliğini sıkıntıya sokmamak adına isteklerimiz oldu. Diğer yandan havaalanı ve doğalgaz depolama projeleri devam ediyor. Buraların şehrimize ciddi istihdam sağlayacağını biliyoruz. Özellikle doğalgaz depolama tesisinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 3 bin kişiye istihdam olanağı sağlanacak. Tarsusumuzun geleceği güzel inşallah. Bugüne kadar 18 eserimizi halkımızın hizmetine sunduk. 20 milyonluk kamulaştırma yaptık. Kaymakamlık takas, Zorbaz Vakfı takas, Musabey Vakfı kiralama ve Gücükler Vakfı takas işlemi gerçekleştirdik. Şu anda şehrimizde devam eden işlerimizin toplam bedeli 65 milyon TL'dir . 4 cami, 2 taziye evi, 5 yaşam boyu ve spor merkezi, Tarihi Ticaret Merkezi, GES Güneş enerjisi ve Berdan Nehri 1. Etap projemiz devam ediyor. Eshab-ı Kehf'te çevre düzenlemesi ve 17 adet dükkan yaptık. Köylerde 200 bin metrekare parke çalışması yaptık, parke çalışmalarımız devam ediyor. 5. camimizin ihalesi yapıldı. Bahçe, Yunus Emre ve Yeşilevler mahallemizde taziye evi inşaatları bütün hızıyla devam ediyor. Biten bir halı sahamız açılış bekliyor, Vuslat Meydanı, Arena, otel ve kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Verdiğimiz sözlerimizi tek tek yerine getiriyoruz." - MERSİN