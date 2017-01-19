Başkan Çamyar, Cemevi Çevre Düzenleme Çalışmasını İnceledi

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Kocuklu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Alevi Bektaşi Er Güvenç Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ndeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.



Beraberinde başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile yaptığı ziyarette Başkan Çamyar, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğinin altını çizdi. Cemevinin çevre düzenlemelerini inceleyen Başkan Çamyar, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Kocuklu Mahallesi Alevi Bektaşi Er Güvenç Abdal Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akın, cemevinin oluşumundan bitişine kadar emeği geçen herkese teşekkür etti. Akın, ufak tefek eksiklerin de zamanla giderileceğini söyledi.



Kocuklu Mahallesi Muhtarı Okay Çelik ise "Belediyemize gittik, isteklerimizi sıraladık. Sağ olsunlar hiçbirini geri çevirmediler. Camimizden başlayıp cemevimizin çevre düzenlemesinde bizlere yardımcı oldular. Buradan Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.



Cemevi Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşim Akın ise, "Cemevi yapılırken yedisinden yetmişine imece usulü ile yapıldı. Ünye Belediye Başkanımızın maddi manevi her türlü desteğini gördük. Tüm isteklerimizi ikiletmeden yerine getirdiler. Ayrıca destek veren esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Etnik kimliklerimiz, dünyaya bakış açımız farklı olsa da yapılması gereken budur bence" diye konuştu.



Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Mine Duman ise, "Cemevinin yapımında birçok kişinin emeği geçti. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Hepimiz bir mozaiğin parçasıyız"



Ziyarette konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Böyle güzel bir ortamda bizleri ağırladıkları için tüm canlara teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'de herkese adil ve eşit davranan bir yönetim anlayışı var. Biz de aynı şekilde bunu Ünye'mizde yürütüyoruz. Cami ya da cemevi ayrımı yapmadan hizmetlerimizi götürüyoruz. Bizler bir mozaiğin parçasıyız. Bu mozaik bir araya geldiğinde Türkiye oluyor. Biz bu gücü kendi içimizde parçalayıp böldüğümüz zaman bu kimin işine yarıyor, ya da bir araya geldiğimizde kimin işine yaramıyor bunu iyi analiz etmek lazım" şeklinde konuştu.



Başkan Çamyar daha sonra Kocuklu Mahalle Camii çevre düzenlemem çalışmalarını inceledi ve bilgi aldı. Başkan Çamyar ve ekibinin bir sonraki durağı ise Sahilköy'de yapımı devam eden beton yol çalışması oldu. 50 bin liraya mal olacak ve bin 196 metrelik beton yol çalışmaları mevsim şartlarına rağmen aralıksız devam ediyor. Kocuklu Camii ve Cemevi çevre düzenleme maliyeti 30 bin lira olarak belirlendi. - ORDU