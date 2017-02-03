Başkan Çalışkan, Yeni Hükümet Konağında İncelemelerde Bulundu

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.



Başkan Çalışkan Ak Parti İlçe Başkanı Salim Turası ile birlikte yapımına 2015 yılı Mayıs ayında başlanan ve tamamlanma aşamasına gelen yeni Hükümet Konağında incelemelerde bulundu.



Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kısa süre içerisinde hizmete girmesini bekledikleri yeni Hükümet Konağının açılışına katılma sözü aldıklarını söyledi.



2 Milyon 222 bin TL. İhale bedelli yeni Hükümet Konağı, 82. Yıl mahallesi Süleyman Demirel bulvarında zemin kat taban alanı 749 metrekare ve toplam 3 bin 104 metrekare alan üzerine bodrum artı 3 katlı olarak inşa edildi.(MA-EFE) - KÜTAHYA