Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, beraberindeki Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven ile birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Akgül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay'ın da hazır bulunduğu ziyarette Çalışkan ve Konukseven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından KMÜ rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Akgül'ü tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.
KMÜ Rektörü Akgül de, üniversite ve yerel yönetimler işbirliğinin altını çizdi. - KARAMAN
Başkan Çalışkan'dan, Rektör Akgül'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, beraberindeki Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven ile birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Akgül’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, beraberindeki Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven ile birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Akgül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.