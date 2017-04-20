Başkan Çalım, Şampiyonları Kutladı

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Çalım, bölgesel ligde şampiyon olan U-15 takımını kutladı.



Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, Diyarbakır'da karşılaştığı Diyarbekirspor U-15 Takımını 2-1 yenerek, bölgesel ligde şampiyon olan Van Büyükşehir Belediyespor U-15 Takımını altyapı tesislerinde ziyaret ederek tebrik etti.



Türkiye finallerine hazırlanan şampiyon takımının futbolcularıyla sohbet eden Başkan Abdullah Çalım, alt yapısı olmayan bir takımın başarılı olmasının mümkün olmayacağını kaydetti. Her zaman alt yapıya gereken önemi vereceklerini belirten Çalım, "Şampiyon takımımız 4-5 Mayıs'ta tarafsız sahada eleme maçı yapacak. Eğer elemeyi geçersek 11-19 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan U-15 finallerine katılıp ilimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Takımımızın turu geçeceğinden hiç şüphem yok. Bunu başaracak güçteler. İnşallah Türkiye şampiyonluğunu elde ederiz. Ben hocalarımızı ve emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN