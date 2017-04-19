Başkan Çakır, "Gençlerin Önünde Engel Kalmadı"

Geçtiğimiz 16 Nisan günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de içeren Anayasa Değişikliği referandumu sonucunda sandıktan "Evet" çıkmasının, gençlerin önündeki büyük setleri kaldırdığını belirten Erzurum Genç İş Adamları Meclisi (ERGİM) Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Alparslan Çakır, "15 Temmuz gecesi dirilişe geçen gençlik ruhu, yapılan referandum sonucunda yükselişe geçmiştir. Artık bu gençlik, Türkiye'yi dünyanın en iyi ve en güçlü ülkesi yapmaya hazırdır." dedi.



Referandumdan ezici bir üstünlükle 'Evet' çıktığını hatırlatan Çakır, gençlerin yeni sistemde daha çok söz sahibi olacağına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, seçilme yaşının 25'ten 18'e ineceğini hatırlatan Çakır, seçebilen gençlerin artık seçilebileceğine dikkat çekti. Gençlerin ülke yönetiminde karar alma mekanizmalarında daha fazla görev alması sağlanacağını söyleyen Çakır, "Gençliği gençler temsil edecek. Ülkemize yönelik bölgesel ve küresel bütün tehditlerin bertaraf edilmesi; iktisadi, siyasi, kültürel her türlü boyunduruktan kurtulmamız; bölgemizde lider, dünyada söz sahibi olmamız ve tam bağımsız bir Türkiye için devlet mekanizmamızın işlerliğinin mevcut şartlara göre yeniden tanzim edilmesi büyük bir önem arz ediyordu. Artık yeni sistemle beraber egemenliğin kaynağı olan milletin seçtiği Cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili, daha güçlü bir Meclis ve artan nüfusa oranla daha yüksek bir temsiliyet sağlayacak. Böylece toplumsal birlik güçlenecek, uzlaşı siyaseti tamamen hakim olacak. Koalisyon dönemlerinin tamamen bitmesiyle iç ve dış siyasette istikrarlı bir yönetim oluşacak. Güçlü bir yönetimle ay yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanmaya devam edecek. Bürokratik ve askeri vesayet tamamen sona erecek. Millet iradesinden bağımsız, FETÖ gibi hiçbir yapı veya grup devlet içerisinden kümelenmeyecek." dedi.



ERZURUM, DAHA GÜÇLÜ OLMAYA 'EVET' DEDİ



Koalisyon ve erken seçim dönemlerinin tamamen sona erdiğini belirten Çakır, seçimlerin 5 yılda bir yapılacağını hatırlatarak koalisyon dönemlerinde yaşanan yatırımların yarım kalmasının sorunu söz konusu olmayacağını ifade etti. Ekonomide sağlanan istikrara ve güven yeni yatırımları beraberinde getireceğinin altını çizen Başkan Çakır, çok genç bir nüfusa sahip olan Erzurum'un en çok güçlenen şehirler arasına gireceğine inandığını dile getirdi. "Erzurum, üreten bir şehir olacak" diyen Çakır, bu üretimin yeni sistemde gençlere tanınan ayrıcalıklar ve desteklemelerle sağlanacağını ifade etti. Erzurum'un her zaman gelişmeye ve büyümeye müsait bir yapıda olan şehir olduğunu söyleyen Çakır, "15 Temmuz'da meydanlara dökülen gençler olarak, şehrimizi ve ülkemizi kalkındırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni sistemin bize tanıdığı ayrıcalıklarla, bu hedefler doğrultusunda emin ve sağlam adımlarla yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Genç iş adamları olarak, bu sistemin bize tanıdığı ayrıcalıklardan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah bize yüklenen bu sorumluluğun üstesinden başarılı bir şekilde gelmeyi başaracağız." ifadelerini kullandı. - ERZURUM