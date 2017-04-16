Başkan Çakır Fendoğlu'nu Unutmadı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bombalı bir suikast sonucu hayatını kaybeden Malatya eski Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.



Başkan Çakır, Hamit Fendoğlu'nun şehadetinin 39. Yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Ülkemizde siyasi istikrarsızlık ve iç karışıklık için dün olduğu gibi bugünde bazı şer odakları haince ve alçakça terör eylemleri yapmaktadır. Bu kapsamda birçok vatan evladı şehit olmuştur. Bunlardan biride dönemin Malatya Belediye Başkanı merhum Hamit Fendoğlu'dur. Her zaman olduğu gibi bugün de milletimiz, birlik, beraberlik ve kardeşlik değerlerini ön plana çıkararak, bu şer odaklarına asla müsaade etmeyecektir. Halkımızın kalbinde müstesna bir yer edinen eski Belediye Başkanımız Hamit Fendoğlu'nu ve olayda hayatını kaybeden yakınlarını rahmetle anıyor, haince yapılan saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA