Başkan Çakır, Basın Mensuplarıyla Buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Sanat Sokağında bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çakır, basın mensuplarının kentte yaşanan su kesintilerinin nedenleriyle ilgili sorularını yanıtladı.



Gündüzbey Kaptaj da kuraklık nedeniyle su debisinin düştüğünü ve kentin tamamını içme suyu şebeke hattını tek elden yönetileceği çalışmaların devam ettiğini belirten Çakır, kentin 60 yıllık içme suyunu projelendirme çalışmalarını yaptıklarını belirtti.



Kapatılan belde belediyelerinin içme suyu şebekelerinin birbiriyle uyum sağlamadığını ve bundan dolayı şebekelerde sıkıntılar yaşandığına değinen Çakır, "36 depomuz var, su tutma kapasitesi 120 bin ton ama biz şu anda 60 bin tonun üzerinde su tutamıyoruz. Çünkü depolar arasında sıkıntı var. Depolar arası bağlantının şebekeden ayrı olması gerekiyor ama bizimki öyle değil." diye konuştu.



Yeni projeyle su deposu sayının 17'e düşürdüklerini ve 205 bin suyu depolayabilecek sistem oluşturduklarına işaret eden Çakır, "Bazı bölgelere su çıkmıyor, bu su yetersizliğinden kaynaklanmıyor, basınç sıkıntısından kaynaklanıyor. Cadde ve sokakların basıncı bir birini tutmuyor, bir caddede 2 bar, diğerinde 6, öbüründe 8 bar. Bir caddede su 3. kata çıkmıyor, ötekinde şebekede patlaklar oluyor." ifadelerini kullandı.



Çakır, sistemin Salköprü Mahallesinde denendiğini ve başarılı sonuçlar elde edildiğini kaydetti.



Programa Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu da katıldı.